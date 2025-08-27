　
注意儲水！彰化9/3起大規模停水39小時　影響8萬1389戶

▲▼彰化停水影響範圍。（圖／翻攝自台灣自來水公司網站）

▲彰化停水影響範圍。（圖／翻攝自台灣自來水公司網站）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司公告從9月3日0時至9月4日下午1時至3時，彰化市及和美鎮部分地區將停水37小時到39小時，受影響用戶共8萬1389戶，呼籲用戶提前儲水備用。

台水公司表示，為減少施工期間 對民眾生活的不便，將架置 46 處加水站供民眾取水，並規劃 85 處消防栓供消防取水使用。

停水區域共計7萬4692戶，包含彰化市(停水37小時) 民權里、富貴里、中央里、中正里、中山里、龍山里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、南 美里、忠權里、忠孝里、西勢里、西興里、東芳里、長樂里、五權里、南瑶里、平和里、永生 里、大同里、磚磘里、彰安里、西安里、南興里、福安里、成功里、中庄里、福山里、寶廍 里、國聖里、三村里、和調里、復興里、古夷里、阿夷里、茄南里、茄苳里、向陽里、崙平 里、新華里、新興里、萬安里、陽明里、文化里、民生里、信義里、興北里、下廍里、彰化市高地區(停水39小時) 東興里、卦山里、桃源里、華北里、華陽里、光南里、建寶里、延平里、介壽里、延和里  和美鎮(停水37小時) 詔安里、中圍里、中寮里、犁盛里。此外水壓降低區域共計6697 戶，包含彰化市莿桐里、南安里、和美鎮柑井里、新庄里、竹園里、糖友里。

本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水，惟停水區域復水後，地勢較高地區、管線末端及大樓之地區，水壓需一段時間才可恢復正常，若有颱風或是其他因素影響，屆時將會更改停水時間，停水前加水站也會同步公布資訊。

08/26 全台詐欺最新數據

