　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

▲彰化縣警察局。（圖／記者唐詠絮攝）

▲網路公開徵「汁男」彰化縣警察局要查了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近日網路社群瘋傳一則震撼徵人啟事，有自稱AV業者公開招募成人影片「汁男」臨時演員，工作內容包含在男優側面蒙面罩進行特殊演出，時薪換算約327元，且強調「無經驗可」、「現領1800元現金」。這則貼文瞬間引發全網暴動，吸引大批網友爭相報名，不過目前原始貼文已被刪除，彰化警方也已介入調查。

根據流出的徵人資訊顯示，這份特殊工作邀約設定在9月20日、21日兩天，每日工作時間為傍晚5點半至晚間11點，總計5.5小時，日薪1800元現領。工作地點明確標示在彰化市建寶街某號建物內，應徵者需年滿27歲，且須對成人產業不排斥。只要在拍攝現場當個「幕後工作者」負責「榨汁」即可。

這則徵人貼文曝光後立即引發軒然大波，網友反應兩極。有人認真詢問「是否需要自備道具？」、「有提供便當嗎？」，更有熱心網友迫不及待替朋友報名，並誇稱「我朋友有天賦異稟的30公分」。不過也有網友質疑「搞不好是惡作劇」。

針對這起引發社會關注的事件，彰化警分局表示已主動介入了解。目前該則徵人貼文已從社群平台消失，但相關討論仍在網路持續發酵，究竟這是一場真實的徵才活動，還是網路惡作劇？仍有待警方進一步調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

快訊／倒車撞新北當歸鴨店辯討債　嫌犯躲女友家落網被羈押禁見

瑞芳蝙蝠洞奪命車禍！轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

快訊／《花甲少年趣旅行》劇組車撞電桿！5人送醫　現場畫面曝光

快訊／新北資源回收場大火！烈焰衝天　煙霧異味飄2區

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期加倍

台南驚險車禍！小客車「左轉硬切」猛撞機車　車頭全毀2人送醫

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

快訊／倒車撞新北當歸鴨店辯討債　嫌犯躲女友家落網被羈押禁見

瑞芳蝙蝠洞奪命車禍！轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

快訊／《花甲少年趣旅行》劇組車撞電桿！5人送醫　現場畫面曝光

快訊／新北資源回收場大火！烈焰衝天　煙霧異味飄2區

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期加倍

台南驚險車禍！小客車「左轉硬切」猛撞機車　車頭全毀2人送醫

針對明顯違憲法案聲請暫時處分　行政院：避免憲政秩序遭損害

台中內戰變獨角戲！　豐原高商強勢壓制龍津挺進4強

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

電動車發展放緩「保時捷放棄自有電池量產」！僅專注研發高性能產品

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

「賴清德爆粗口」非事實　許淑華籲查證要做：唯一獲利恐僅中共

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

即／新北回收場大火！異味飄2區

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

《花甲少年趣旅行》劇組車禍！5送醫

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

更多熱門

相關新聞

鄉代會主席涉鬥毆鳴槍改判！最新判決曝

鄉代會主席涉鬥毆鳴槍改判！最新判決曝

秀水鄉三年前一起小吃部槍擊鬥毆案件震驚地方，鄉民代表會主席蔣憲忠被捲入其中，更被指控教唆傷人及鳴槍示威。一審遭判5年徒刑，經上訴二審後，法官審酌其已與被害人30萬和解並長期投入公益，改判4年6月徒刑。今於個人臉書公開發文道歉並取得被害人諒解，並呼籲媒體勿傳播不實訊息。

25歲主嫌帶媽媽級車手團　檢求重刑8年

25歲主嫌帶媽媽級車手團　檢求重刑8年

燒雜草竟連古蹟也燒了　清朝秀才故居慘況曝

燒雜草竟連古蹟也燒了　清朝秀才故居慘況曝

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

剪斷1.1萬伏特電纜爆炸　笨賊嚇傻自首下場曝

關鍵字：

彰化汁男榨汁彰化縣警局AV

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面