公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

▲網路公開徵「汁男」彰化縣警察局要查了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近日網路社群瘋傳一則震撼徵人啟事，有自稱AV業者公開招募成人影片「汁男」臨時演員，工作內容包含在男優側面蒙面罩進行特殊演出，時薪換算約327元，且強調「無經驗可」、「現領1800元現金」。這則貼文瞬間引發全網暴動，吸引大批網友爭相報名，不過目前原始貼文已被刪除，彰化警方也已介入調查。

根據流出的徵人資訊顯示，這份特殊工作邀約設定在9月20日、21日兩天，每日工作時間為傍晚5點半至晚間11點，總計5.5小時，日薪1800元現領。工作地點明確標示在彰化市建寶街某號建物內，應徵者需年滿27歲，且須對成人產業不排斥。只要在拍攝現場當個「幕後工作者」負責「榨汁」即可。

這則徵人貼文曝光後立即引發軒然大波，網友反應兩極。有人認真詢問「是否需要自備道具？」、「有提供便當嗎？」，更有熱心網友迫不及待替朋友報名，並誇稱「我朋友有天賦異稟的30公分」。不過也有網友質疑「搞不好是惡作劇」。

針對這起引發社會關注的事件，彰化警分局表示已主動介入了解。目前該則徵人貼文已從社群平台消失，但相關討論仍在網路持續發酵，究竟這是一場真實的徵才活動，還是網路惡作劇？仍有待警方進一步調查。