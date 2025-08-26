　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲吹出「光電板之亂」　環境部開罰3廠商共1000萬

▲▼丹娜絲吹出「光電板之亂」　環境部開罰3廠商共1000萬。（圖／翻攝自國會頻道）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委徐巧芯26日在立法院質詢時表示，丹娜絲颱風造成的廢棄光電板流出紅水，還暫置在台糖農地，請問環境部這是可以的嗎？環境部坦言不行，所以有要求移走並開罰2次，而至今有關光電板處理違規的案件，已開罰3間廠商共計1000萬元。

立法院會26日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

徐巧芯詢問，光電板造成的紅水是否已處理完畢？環境部長彭啟明答詢，8月16日有去現地去看，同仁也有採樣，基本上沒有任何重金屬和任何的油，「我到現場去看過，目前光電板、浮桶已經沒有在那地方，（紅水）都不在了。」

徐巧芯追問，能否做出處理前後的對照圖？這件事情已經很久，但環境部處理後都沒向外界清楚說明，或釋出處理前後的影像，民眾當然會擔心。對此，彭啟明允諾會請同仁調照片看看，因為假訊息、錯誤訊息到處散布，「我們也很困擾。」

徐巧芯再問，丹娜絲至今2個多月了，目前清運進度如何？彭啟明答詢，已經清運近8成，剩下不到3成還放在岸邊，且是符合規定的暫置點。徐巧芯又問，光電板之亂至今已經開罰幾間廠商和多少金額？彭啟明回答，處理的總共3間廠商，至今合計已開罰1000萬。

徐巧芯指出，目前全台灣裝有約200萬片光電板，其中雲林、台南和彰濱就佔了140萬片，使用年限一般是25到30年，但每片只有90％可以回收、10％的塑膠膜不可回收，也就是年限到了之後，會一次性產生巨量垃圾，未來打算如何處理？彭啟明回答，可能會使用焚燒、掩埋方式處理。

▼丹娜絲颱風過境，嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

針對明顯違憲法案聲請暫時處分　行政院：避免憲政秩序遭損害

「賴清德爆粗口」非事實　許淑華籲查證要做：唯一獲利恐僅中共

丹娜絲吹出「光電板之亂」　環境部開罰3廠商共1000萬

《零日攻擊》導演喊告藍營這些人！限3天內道歉　國民黨：要告就告

駁勇鷹高教機險衝出跑道　空軍：飛行員依程序安全落地

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

針對明顯違憲法案聲請暫時處分　行政院：避免憲政秩序遭損害

台中內戰變獨角戲！　豐原高商強勢壓制龍津挺進4強

曾封「情色大亨」　應曉薇男友自詡捐錢比小沈多：賣成人頻道支應

電動車發展放緩「保時捷放棄自有電池量產」！僅專注研發高性能產品

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

「賴清德爆粗口」非事實　許淑華籲查證要做：唯一獲利恐僅中共

公開徵臨演「汁男」！ 榨汁價碼曝　彰化警方要查了

衰捲小吃部鬥毆！他遭痛毆「眼球破裂」 鄉代會主席二審獲減刑

勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

【泰格與雪兒】台哥大

邱議瑩提五大訴求　籲建構韌性城鄉並加速經濟復甦

丹娜絲颱風與0728豪雨重創南部山區，高雄桃源區累積雨量逼近莫拉克紀錄，行政院長卓榮泰今（26日）下午赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢。民進黨立委邱議瑩質詢時，逐一就農業設施、道路重建及電網防災等五大訴求向行政院及相關部會提出具體建議。

網傳鳥喝光電板紅水暴斃　環境部揪「AI假影片」報檢方追查

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

新庄滯洪池光電板還沒清完　嘉檢現勘回應了

企業愛心助學！經濟部媒合善款丹娜絲風災南市600名學生受惠

