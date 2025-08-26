丹娜絲吹出「光電板之亂」　環境部開罰3廠商共1000萬

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委徐巧芯26日在立法院質詢時表示，丹娜絲颱風造成的廢棄光電板流出紅水，還暫置在台糖農地，請問環境部這是可以的嗎？環境部坦言不行，所以有要求移走並開罰2次，而至今有關光電板處理違規的案件，已開罰3間廠商共計1000萬元。

立法院會26日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

徐巧芯詢問，光電板造成的紅水是否已處理完畢？環境部長彭啟明答詢，8月16日有去現地去看，同仁也有採樣，基本上沒有任何重金屬和任何的油，「我到現場去看過，目前光電板、浮桶已經沒有在那地方，（紅水）都不在了。」

徐巧芯追問，能否做出處理前後的對照圖？這件事情已經很久，但環境部處理後都沒向外界清楚說明，或釋出處理前後的影像，民眾當然會擔心。對此，彭啟明允諾會請同仁調照片看看，因為假訊息、錯誤訊息到處散布，「我們也很困擾。」

徐巧芯再問，丹娜絲至今2個多月了，目前清運進度如何？彭啟明答詢，已經清運近8成，剩下不到3成還放在岸邊，且是符合規定的暫置點。徐巧芯又問，光電板之亂至今已經開罰幾間廠商和多少金額？彭啟明回答，處理的總共3間廠商，至今合計已開罰1000萬。

徐巧芯指出，目前全台灣裝有約200萬片光電板，其中雲林、台南和彰濱就佔了140萬片，使用年限一般是25到30年，但每片只有90％可以回收、10％的塑膠膜不可回收，也就是年限到了之後，會一次性產生巨量垃圾，未來打算如何處理？彭啟明回答，可能會使用焚燒、掩埋方式處理。

▼丹娜絲颱風過境，嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）