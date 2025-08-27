　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘遭黨內砲轟　吳思瑤盼聚焦制度改造：歡迎投入下會期幹部

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，不但黨團幹部陸續請辭，黨籍立委也連番砲轟，被解讀是逼宮柯建銘，柯建銘則在今（27日）發文引用曹植七步詩表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？」對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這段時間黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化做大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊，也希望有志投入黨團改造的朋友，踴躍加入下會期黨團幹部工作。

吳思瑤表示，民進黨本質就是民主，民進黨基於民主體質，社會對民進黨的要求都更高，當然民進黨也要自我要求達到社會期待。先說外部，國民黨主席朱立倫不曉得有什麼資格、臉，對民進黨家務事、黨團說三道四？國民黨自己的黨主席人選還喬不定，朱立倫823還用指定接班方式，個人指定盧秀燕接棒國民黨主席，請問這什麼年代？指定接班這種反民主發生在朱立倫自己身上，有什麼資格談民進黨內民主？

吳思瑤諷刺，朱立倫留下國民黨負資產，到現在110個偽造連署被起訴，90名黨工緩起訴，國民黨集體式犯罪，連民意都在造假，民主都在踐踏，朱立倫你要不要在卸任前好好向國人道歉？朱立倫連民主都要造假，沒資格談民主，國民黨人不曉得誰願意為你收爛攤子？請把自己家務事管理好，民進黨、黨團自己會應對、因應。

吳思瑤也說，這段時間看到黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化作大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊。當然她也期待，大家都是為黨團好，除了說給社會聽，也要說給黨團內的彼此聽，更要說給自己聽，改造黨團人人有責。

吳思瑤表示，非常珍惜這些黨內前輩們這段時間給予黨團改造、未來檢討很好建議，希望大家一起承擔改造使命，投入未來依舊險峻的國會工作，民進黨團對行政院、對外除了要在決策、前端參與，也希望能擴大參與，她也希望民進黨委員們51戰隊更能積極主動參與，行政立法間能超前、擴大參與，及黨團自己反求諸己積極、主動參與，相信這段時間討論都有意義，這個時間大鳴大放必定會化為大破大立的改革方向，這是對黨團期許，也希望有志投入黨團改造的朋友，踴躍加入下會期黨團幹部工作，我們需要大家隨時加入，強化戰力。

而針對王世堅上午叫柯建銘不要說謝謝指教，而是謝謝收看，吳思瑤重申，黨團內部檢討大有必要，但要聚焦制度檢討，不要擴大對個人攻擊。希望大家除了說給社會聽，也希望黨團成員更能積極參與及主動參與黨團運作，這是每個黨團成員責任。拜託聚焦對制度改造，而不是針對人的攻擊，否則會歪樓失焦。

至於柯建銘稍早發文提到，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？」吳思瑤表示，民進黨希望讓國會正常化，是捍衛民主最重要力量，也是朝野唯一力量，唯有也只有民進黨才能挽救國會民主，讓國會正常化，這是民進黨共同目標，所以在公民主動發起大罷免，公民先行，就是沒辦法坐視國會民主被踐踏， 公民率先行動，民進黨投入正是回應社會期待。柯建銘領導黨團讓國會正常化當然沒錯。

吳思瑤也說，過去一年半來為違憲亂政議案戰鬥，希望撥亂反正，這些價值面、主張都沒有錯，「我們是一體的」，但對黨內溝通、強化整合，外增進溝通合作，這也是過去做不到位、不足的部分。

吳思瑤質疑，難道藍白領導不需要檢討嗎？民眾黨團只有黃國昌說的算，其意志凌駕黨意見、反民主要被認可？國民黨傅崐萁化，檢討傅崐萁路線也是國民黨內部許多立委想望的，只是也許沒像民進黨團這麼勇敢能坦誠面對問題，民進黨內部努力化解、調整步伐改造黨團。

吳思瑤認為，國會不是民進黨變好就變強，國會主導力量是藍白，相信社會期許民進黨改造，也會期待國民黨不要再傅崐萁化，期待黃國昌不要領導民眾黨民粹式政治攻防。只靠民進黨團好，藍白不改，國會恐怕一樣持續失序失靈，歡迎社會各界檢視民進黨給我們鞭策，絕對努力改造自我，同樣督促、期待藍白一併為未來正常國會做出奉獻改變。

媒體也問到，怎麼看柯建銘發文被外界解讀擔心自己面對聲浪被換掉？吳思瑤重申，「不要只聚焦個人、不要只聚焦個人」，民進黨團坦率意見、著重制度，黨團幹部都不好當，真的有苦難言，「但我們都不會去卸責、推諉」，黨團需要改變、改造體制是事實需要。

08/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

