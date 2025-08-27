傳「小英男孩」外還有更大尾　吳宗憲：歡迎郭智輝檢舉為國做事

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄遭聲押；傳出經濟部長郭智輝對此拋出「有人不自愛」、「真正大尾還沒出現」等語。對此，國民黨立委吳宗憲指出，犯罪本來就該辦，若郭智輝知道更大尾的，歡迎郭出來當檢舉人，為國家多做一點事情。

對於傳出綠能弊案有「更大尾」的，吳宗憲表示，若按照賴清德總統、行政院長卓榮泰、鄭銘謙之前所說的，本來犯罪就應該要辦的就該辦，若郭智輝知道更大尾的，就歡迎郭出來當檢舉人，為國家多做一點事情。

對於鄭亦麟遭聲押，前總統蔡英文辦公室發聲明表示，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為；司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。吳宗憲認為，蔡也沒別的話可說，大家都知道這蔡提拔的人。現在能源政策不計後果，還以疫情為由建設落後，攸關民生可以這麼隨便？獨厚特定人士，或說濫用國家利益良善的政策。

吳宗憲還說，東部風電都被發現是崇越子公司，套句美國總統川普說的話，這是世紀大騙局，在台灣不要講那麼嚴重，但也很不應該，因為自然能源目前轉換率就是沒那麼高，沒辦法彌補基載電力需求，請政府多想想，別不停拿人民預算採購「綠友友」或奇怪綠能公司。



