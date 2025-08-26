　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政務官不中立成常態　吳宗憲推「政務人員行為基準法」補漏洞

▲▼ 國民黨立委吳宗憲提出全新草案「政務人員行為基準法」 。（圖／國民黨立委吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委吳宗憲提出全新草案「政務人員行為基準法」 。（圖／國民黨立委吳宗憲辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（26日）與國立台灣大學政治學系教授左正東、中興大學助理教授紀和均舉行記者會，正式提出全新草案「政務人員行為基準法」，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。吳宗憲強調，此次是針對「政務人員」訂定完整的行為規範，目的就是要補足制度空白，建立法制依據，回應民眾對政府公平與專業的期待。

吳宗憲強調，行政中立是執政最基本的ABC，但在民進黨執政下卻淪為口號及各自解讀，原因就是現行《公務人員行政中立法》僅將「事務官」作為主要規範對象，政務人員僅有少部分情形準用，導致法制上出現嚴重缺口，從補助資源分配、政策說帖到高官公開表態，行政不中立早已成為台灣的政治常態。

吳宗憲直言，「我們不能再容忍政務人員拿大眾稅金服務特定政黨，卻沒有法可管！」《政務人員行為基準法》就是要將政務倫理與行政中立制度化、具體化。近年各部會首長乃至副總統、國安高層，皆在臉書、選舉造勢甚至先前的疫情記者會等場合明目張膽偏袒執政黨，甚至散布不實訊息，完全將政務官的身分拋諸腦後，把國家資源當成政黨工具，最終卻都能以「現行法律只管事務官」推託責任。

吳宗憲痛斥，這就是立法怠惰的後果，早在民國84年、98年立法過程中就已明確提到政務人員應另立專法，但至今30年未完成，「這樣的怠惰，不只是我們無法接受，人民更無法接受！」。

吳宗憲進一步說明，《政務人員行為基準法》草案以考試院101年提出的版本為藍本，並針對政務人員角色與責任進行補充與更新，核心是確立「政務人員必須以國家利益為優先，而非政黨利益」。他強調，有法才能監督，才能防止政務人員利用權位左右政策、瓜分資源。

左正東說明，行政中立關乎常任文官，政治中立則涉及政務人員；目前《公務人員行政中立法》已規範事務官，但對政務官政治中立卻長期缺乏專法，導致何謂政治中立、何種行為違反規範始終曖昧不明。隨著民進黨長期掌握龐大行政資源，部分公文甚至以密件保存，使得在野黨監督困難，專法立法更顯迫切，才能逐步重建政府的中立性，以及民眾對政府的信心。

他同時強調，政治中立與官員言論自由間存在衝突，雖然政務官在政策辯護與公共意見形成上本就不可能完全中立，但真正需要防範的，是政府機關在政務官指示下動用行政資源獨厚執政黨、打擊在野黨。例如近日美國國安會前幕僚長葛雷投書外交家Diplomat雜誌，標題就點名批判國民黨，然而葛雷卻被發現曾在多間遊說公司任職，其中一間正是被爆由駐美代表處雇用的巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）。葛雷投書批評在野黨是否也是駐美代表處委託的公關工作？這恐怕就有違反政治中立之嫌。

紀和均則指出，《政務人員行為基準法》的核心目的，就是避免政務人員「以私害公」，尤其是動用手中資源偏袒特定政黨、特定人士或支持者。雖然現行《公務人員行政中立法》理論上涵蓋政務官在內的所有公務人員，但實際上自2020年以來，種種執政黨政務官假公濟私的事件層出不窮，他們往往以政黨競爭為由，徹底混淆「政黨政治」與「依法行政」，所以更需要專法明文規範，確保政務人員行為的公正與客觀。

該法案由吳宗憲提案，目前已經完成院會一讀，並將於本週四在立法院司法法制委員會正式排審。吳宗憲重申，民主政治下政黨輪替已成常態，若政務人員缺乏中立，國家資源就會被一再濫用，社會信任也將全盤瓦解。他表示，政務人員要帶領國家前進，而行政中立就是最基本的態度。因此，《政務人員行為基準法》立法是刻不容緩、勢在必行，不能再拖。
 

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

