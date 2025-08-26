小英男孩、國民黨前議長都涉綠能弊案　吳思瑤深惡痛絕：都要嚴辦

記者詹詠淇／台北報導

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉用職務之便向業者收賄，遭檢方約談後聲押。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）指出，國民黨雲林縣前議長、現任議員和現任議長也都涉入綠能弊案，她真的非常痛恨這種犯行，所有再生能源、綠能發展，只要涉貪舞弊，無論藍綠是誰，都要嚴辦，而不是選擇性、依顏色分別，「在我看來他們都一樣」。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

鄭亦麟有「小英男孩」之稱，曾在民進黨智庫工作，並在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理，再次引起爭議。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）上午在議場前受訪表示，這2天關於綠能弊案的大新聞有2篇，大家不要偏頗，昨天一審定罪3年徒刑的是國民黨雲林縣前議長沈宗隆，向綠能業者收賄2千萬，國民黨雲林縣議員王又民同樣涉案也被司法宣判。而在議長因為涉入弊案辭職後，改選的雲林縣議長黃凱是縣長張麗善人馬，同樣涉入綠能弊案，雲林從前議長、議員到現任議長都是國民黨相關人士，支持司法，有涉案犯罪的都要辦。

吳思瑤說，第二個案子令人痛心，經濟部綠能中心主任涉嫌捲入綠能弊案，當然該查該辦，所有再生能源、綠能發展，只要涉貪舞弊，無論藍綠是誰，都要嚴辦，她真的非常痛恨這種犯行。當國家能源政策推動與轉型跟上國際推動綠能角度，偏偏在台灣有這些不法不肖人士捲入弊端，讓政策被貼上負面標籤，綠能產業妖魔化、汙名化，這些犯罪者都要不分黨派嚴格究辦，希望社會支持，要發揮輿論譴責犯罪的行為，而不是選擇性、依顏色分別，「在我看來他們都一樣」，綠能舞弊藍綠都不能，任何人都不允許，這是執政黨立場，支持司法依法究辦、嚴格查處、勿枉勿縱。