政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小英男孩」鄭亦麟涉弊又傳施壓台電　曾文生：施壓是一個形容詞

▲台電董事長曾文生27日上午到立法院財政委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台電董事長曾文生27日上午到立法院財政委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

曾被譽為「小英男孩」與綠能政策推手的台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟涉嫌在「綠能科技產業推動中心」副執行長任內，向業者索賄約200萬新台幣，並涉嫌施壓台電「喬饋電容量」協助業者獲利。對此，台電董事長曾文生今（27日）表示，施壓是一個形容詞，到底是什麼樣的過程，讓司法機關作比較清楚調查。

鄭亦麟不到30歲就當上行政院能源及減碳辦公室主任，2018年到經濟部與科技部合作設立的綠能科技產業推動中心擔任副執行長，充分參與台灣推動風電綠能的業務；鄭25日因涉嫌幫東煒建設公司向台電喬供電，再以安插親友領乾薪的方式，收賄上百萬元，被檢調搜索，結果鄭竟將iPhone丟出窗外，還嗆調查官：「你知道我背後是誰嗎？」

針對鄭亦麟是否施壓台電，曾文生27日在立法院受訪表示，施壓是一個形容詞，到底是什麼樣的過程，讓司法機關作比較清楚調查，是比較好的過程，他還不是非常確定其做法是什麼樣做法，聽起來時間有點長，「蠻久以前的事情」，過程需要了解。

對於媒體追問傳出鄭亦麟疑擺出部長姿態跟台電交涉，曾文生說，「我（當時）是次長」，你講的那些，「我是不知道這樣狀況，他沒有對我有這樣任何狀況」，但他要講得很清楚，「我有我的職務在」。

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

「小英男孩」經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌貪污被羈押禁見。根據了解，被裁定羈押禁見是因為他的一個動作還嗆檢察官「你知道我背後是誰嗎」，結果被認為會有串共滅證之虞，裁定羈押禁見。

涉行賄喬電　東煒建設父子檔也被羈押

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

