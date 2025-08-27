陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

▲台電董事長曾文生27日列席立法院財政委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投已落幕，核廢料的最終處置場選址仍未解決，國民黨立委陳玉珍建議「低放射性廢棄物」最終處置場可考慮無人居住的二膽島。台電董事長曾文生今（27日）表示，核廢料選址最重要是得到民意支持，「科學條件跟民意支持這兩件事都是我們要去努力的目標」。

核三延役公投23日雖因未達500萬523張票門檻宣告失敗，但同意票434萬1432張高於不同意票151萬1693張。同日晚，總統賴清德在總統府開記者會表示，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度提高，並不會排除發展先進核能。

陳玉珍提到，依經濟部規劃，已將距離金門烏坵鄉小坵嶼列為低放射性廢棄物最終處置場建議候選場址。但陳玉珍說，核廢料若放在金門本島，居民一定不會接受，她自己也不支持，但金門還有其他小島可選擇，例如沒有居民的二膽島，面積與小坵嶼差不多，與金門本島相距12、13公里，且島上還有駐軍可輪流駐守，若真的考慮此處，至少不影響居民生活安全，還可比照其他核電廠提供睦鄰經費，增加金門的財源

曾文生27日列席立法院財政委員會審議「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，並於會前受訪。對於有關高階核廢料最終處置場，曾文生說，高階核廢料選址有一個很嚴謹科學程序，需要的地質條件非常嚴謹，原則上會先透過合理地質調查，把可能地點找出， 再進一步深入針對地質進行了解。依照現在普遍儲存方式，還要做一個地下實驗室，確認地質條件是否符合台電要求的規範，哪些工程補強作法可以一併來做，也要做整體考慮。

曾文生強調，核廢料選址最重要是得到民意支持，「科學條件跟民意支持這兩件事都是我們要去努力的目標」。

媒體也追問，有人提議核廢料放在公投比例同意最高的3個 縣市，會否決的在懲罰挺核民眾？曾文生說，選址有兩個重要條件，第一是科學上符合，第二是民意，「民意是重要考慮因素」。