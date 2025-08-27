陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

核三延役公投雖不通過，但金門縣創下94.21％的全國最高同意票地區，讓民進黨新北市議員林秉宥建議，可將高階核廢料暫存於金門。國民黨金門立委陳玉珍則回應，可評估放在無人居住的二膽島上。對此，核能安全委員會核物料管制組副組長李彥良表示，場址須由選址小組考量環境、工程技術、地質條件等因素，才能決定。

陳玉珍26日表示，核廢料若放在金門本島，居民一定不會接受，她自己也不支持，但金門並非只有大、小金門兩島，還有其他小島可選擇，例如沒有居民的二膽島，面積與小坵嶼差不多，與金門本島相距12、13公里，且島上還有駐軍可輪流駐守，若真的考慮此處，至少不影響居民生活安全，還可比照其他核電廠提供睦鄰經費，增加金門的財源。

▲二膽島目前由金防部官兵駐守。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

根據《自由時報》報導，李彥良說明，依據「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，場址須由選址小組考量場址環境、工程技術、地質條件等因素，才能決定。目前經濟部已於101年7月選定台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉2處建議候選場址，後續應辦理地方公投擇定候選場址。

李彥良表示，核安會已制定「低放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則」，規範放射性廢棄物最終處置安全標準，同時，也訂定「低放射性廢棄物最終處置設施場址禁置地區之範圍及認定標準」，提供選址主辦機關經濟部、選址作業者台電公司來作為選址作業的安全依循。