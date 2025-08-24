三寶爸偷吃女同事「甜蜜開房27次」！色色對話露餡　正宮抓包崩潰

▲三寶爸與女同事發生婚外情，至少上摩鐵、飯店開房27次。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿雄（化名）與妻子結褵多年，怎料他對婚姻不忠，竟與女同事小美（化名）發生婚外情，不但多次相約投宿飯店，更是互傳「擦一下好不好」、「擠出來白色再擦一擦」等話語，氣得正宮提告。台北地院法官經過審理，判阿雄須賠120萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與妻子2012年3月間結婚，2人婚後育有3名孩子，怎料阿雄卻對婚姻不忠，與女同事小美發生婚外情。妻子發覺阿雄行為怪異，於是展開調查，意外在行車紀錄器中發現至少開房27次的影像，以及在阿雄的手機對話紀錄當中，發現了出軌鐵證。

原來阿雄在婚姻期間，不但多次與小美入住摩鐵、飯店，次數至少27次，2人的對話內容更是充滿性暗示。某次小美生理期來臨時與阿雄相約出門，見到對方帶著子女赴約，還感到相當錯愕，說出「我還是可以幫你呀」等話語。

▲男子與女同事發生婚外情，至少開房27次。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



而阿雄見狀以後，更是詢問小美「那你幫我XX擦一下好不好」、「擠出來白色再擦一擦」等話語。種種背叛婚姻的證據呈現在眼前，妻子最終忍受不了，決定將丈夫告上法院、求償120萬元。

對此，阿雄則辯稱，配偶之間忠誠義務非絕對權，他基於個人性自主決定權，做出逾越男女友人交往分際的行為，也沒有違背善良風俗等情況。況且妻子所提出的行車紀錄器影片、手機對話截圖，都沒有經過他的同意，採證手段有違比例原則，不得作為裁判的基礎。

對於阿雄的說法，台北地院法官並不採信，衡量雙方的社會地位、經濟情況等條件後，判阿雄須賠償120萬元，其餘部分予以駁回，全案仍可上訴。