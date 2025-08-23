　
社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻挨告「深夜再約開房談心」　他瞎扯：怕誤會才選摩鐵

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫控訴，阿強（化名）明知A女是有夫之婦，仍在2021年間傳送「因為我發現我更愛妳」等訊息表達心意，甚至在挨告之後，仍邀約A女前往摩鐵，憤而決定對阿強提告求償60萬元。雖然阿強聲稱和A女前往摩鐵是為了商量事情，但他的說詞沒有獲得法官採信，最終仍要賠償人夫20萬元。

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲阿強被妻子抓包外遇，挨告之後，仍在深夜邀約A女前往摩鐵「談心」。（示意圖／VCG，非本案事發現場。）

人夫在判決書中主張，他和A女登記結婚多年，阿強明知此事，仍故意與A女密切交往，甚至在2021年8月至10月間傳送「因為我發現我更愛妳」等訊息互訴心意，後來阿強的妻子對A女提告，阿強還是不知悔改，並於2024年8月間和A女共赴摩鐵，直到隔日凌晨才出來，結果當場被阿強的妻子抓包，雙方當街打了起來。

人夫表示，阿強的行為嚴重侵害到他的權益，因而決定提告求償60萬元。

阿強則辯稱，他在另案判決結果公布之後，就再也沒有與A女發生不正當的社交行為，2024年8月之所以會前往摩鐵，是因為妻子仍不相信他已經悔改，他擔心此事會波及到A女的家庭，才會選擇在隱密性較高的摩鐵商談相關事宜。

不過，法官認為，阿強在另案判決之後，仍未謹守分際，再度於深夜邀約A女前往摩鐵開房間，這顯然不合常理且已經踰矩，他辯稱是為了避免妻子誤會才選擇隱密性較高的摩鐵談事情，明顯是無稽之談，尚難採信，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。

08/21 全台詐欺最新數據

