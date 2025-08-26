核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

▲核三重啟公投遭否決，同意票多於不同意票。（鏡報鄒保祥攝）

核三重啟公投遭否決，有民眾於公投前夕在「公共政策網路參與平台」提案，主張將核廢料儲存在公投同意票比例最高的3縣市，目前已正式成案，權責機關須針對提案內容具體回應。對此，金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘均做出回應。

核三重啟公投23日投票，結果同意票434萬1,432張，不同意票151萬1,693張，投票率僅29.53%，儘管同意票多於不同意票，但因未達1/4通過門檻的500萬523張票，因此依《公投法》規定，投結果為不通過。

▲有民眾建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得超過8,000人附議成案（翻攝自公共政策網路參與平台）

有民眾就在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在核三重啟公投案同意票比率最高的3個縣市，根據開票結果，依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

該公投案，金門12萬5,917人有投票權，實際發出1萬5,593張選票，同意票為1萬4,524票，投票率僅12.38％，因此在地民眾認為同意票占破94%，與「公共政策網路參與平台」提案主張連結「代表性不足」。

綜合《自由時報》報導，核三延役公投遭否決，使2011年金門縣烏坵鄉小坵嶼被列為「低放射性廢棄物最終處置場」的建議候選場址再度引起關注。被問及是否支持核廢料放在金門？金門縣長陳福海表示，「尊重當地（烏坵鄉）居民的聲音」。

金門縣議會副議長歐陽儀雄表示，尊重當地居決定，直言「我們憑什麼幫烏坵鄉決定？」連江縣長王忠銘指出，「公共政策網路參與平台」提案成案後，已詢問多名馬祖鄉親，均表示不同意。北竿鄉縣議員陳玉發稱，相信多數馬祖鄉親應該都不會支持。



