連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」

823舉行的「核三延役公投」因投票率僅29.53%，未跨過四分之一門檻，結果為「不通過」。不過，全國仍有高達434萬多張同意票，大幅領先151萬多張不同意票，支持率達73.5%，顯示部分民眾對核能續用有所期待。但反核人士不以為然，甚至有人在「公共政策網路參與平台」提案，建議將核廢料儲放於同意率最高的縣市，引爆熱議。

該提案於823當天開放連署，4天就突破6000人附議門檻，正式成案。提案人主張，核廢料儲存是核電發展的前提，但台灣民眾普遍恐懼核能；既然這次公投中有縣市展現高度支持，代表當地居民較能理性接受，政府若將核廢料儲存在同意率最高的縣市，將有助降低社會衝突，減少政策推動的溝通成本。

依照中選會統計，本次同意票比率最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。按照規定，權責機關須在兩個月內對此提案進行具體回應，並評估是否納入政策。

若與歷年核能相關公投相比，2018年「以核養綠」獲近590萬同意票，是唯一通過的提案；2021年重啟核四則以426萬不同意票險勝380萬同意票。這次「核三延役公投」則創下正反票數差距最大的紀錄。