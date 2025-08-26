「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

曾被譽為「小英男孩」與綠能政策推手的台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟，驚爆涉嫌在任職綠能科技產業推動中心副執行長期間，向業者索賄約新台幣200萬元，並涉嫌施壓台電「喬饋電容量」協助業者獲利。桃園市議員凌濤今（26日）指出，經濟部前部長郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有兩家廠商搶進市場，一家是雲豹，另一家就是泓德能源，檢調應該立即傳喚郭智輝釐清案情真相。

凌濤說，郭智輝去年4月傳出消息將接任經濟部長時，泓德能源總經理周仕昌便第一個跳出來力挺郭智輝，還盛讚「光電業大利多」。重點是，郭智輝任內宣布要到菲律賓「種綠電」，當時只有兩家廠商搶進菲律賓綠電市場，一家是大家熟悉的雲豹，而另外一家就是泓德能源。

凌濤質疑，郭智輝一意孤行的研究了老半天，結果得出結論是要種成本高達「5.5/度」的綠電，在被打臉「菲律賓種綠電」無論成本、技術、法規面都有問題後，郭還是在大力護航、畫大餅「三年後會降價」云云，現在回頭來看實在是疑點重重。

凌濤表示，為什麼如此堅持菲律賓種電？其中有無任何裙帶關係？甚至郭智輝在其中角色為何？是不是郭智輝從頭到尾都在護航、縱容，現在還敢稱「有人不自愛」、「真正大尾還沒出現」？泓德總經理周仕昌以100萬元交保，整個案件疑雲不斷，檢調應該立即傳喚郭智輝，進一步釐清案情真相。

凌濤痛批，過去台南88槍、爐渣案風風火火，賴清德到台南叫市長黃偉哲站起來向台南市民道歉；現在，卓榮泰則高喊綠能犯罪絕不允許再發生。不過，台灣人民最真實的感受是，民進黨政府說得越重、放得越輕。