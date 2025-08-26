　
政治

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

▲▼《零日攻擊》遭國民黨抹黑爽領補助，羅景壬不忍要告了。（圖／導演羅景壬提供）

▲《零日攻擊》遭國民黨抹黑爽領補助，羅景壬不忍了。（圖／導演羅景壬提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨18日揭露，電視劇《零日攻擊》導演羅景壬團隊2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬補助，期間又拍攝綠營競選影片，隔年再獲核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑政府拿人民納稅錢來滋養綠友友。對此，羅景壬今（26日）強調，嚴正要求國民黨中央黨部及相關人士3日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則就相關不實言論提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

針對國民黨的指控，羅景壬今（26日）表示，「一週過去，我一直避免談論，因為我始終相信，指控者才有舉證義務。然而一週以來，「《零日攻擊》導演羅景壬爽領勞動部補助」謠言持續流傳，令人遺憾。今已委任黃思維律師、許幼林律師，協助究責。我會繼續認真拍片。」

律師聲明稿指出，中國國民黨及凌濤、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等相關人士自8月18日起，多次召開記者會與發表言論，率以「就業安定基金豢養『零日攻擊』的導演羅景壬（或羅景壬團隊）」、「勞動部與導演羅景壬（或羅景壬團隊）獲得的經費合計高達2872萬…」、「羅景壬（或羅景壬團隊）的開口合約核銷涉弊」云云，誣指本人「爽領勞動部2872萬元補助」，全與事實不符，本人自24歲開始從事劇場及電視工作，執導商業廣告片屢獲獎項，近30年來，始終為自由創作者，未曾設立公司，亦無任何團隊，僅憑個人努力及創作理念耕耘至今，上開不實指控，已嚴重損害本人名譽及職業信譽。

聲明稿寫到，審計部報告實已載明，勞動部相關標案係由媒體公司得標，媒體公司再委託製作公司承辦，本人於製作公司邀請下，擔任導演工作，僅向製作公司領取導演費，從未參加投標，更未領取任何政府補助，然而中國國民黨及相關人等卻扭曲審計部報告事實，張冠李戴杜撰誣指本人拿勞動部2872萬元經費，明知所述虛妄不實，仍持續對外散布「獨拿補助」、「爽領公帑」等不實言論，顯屬惡意抹黑及造謠。

聲明稿強調，本人嚴正要求國民黨中央黨部、凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等人，應於3日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則本人定就相關不實言論提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

▲《零日攻擊》播出前導片後引起網友熱議。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

更多新聞
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

