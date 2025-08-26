　
地方 地方焦點

拜月老、看夕陽、喝咖啡　台南七夕情侶行程大公開

▲台南4大月老廟各具特色，吸引情侶與單身男女前來祈求良緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南4大月老廟各具特色，吸引情侶與單身男女前來祈求良緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

東方情人節「七夕」將於8月29日到來，台南市府特別盤點府城4大必訪月老廟，讓戀人祈求良緣、鞏固感情；觀光旅遊局更規劃3條浪漫遊程，從山林湖景到海岸夕照，都能留下屬於情侶的甜蜜回憶。市長黃偉哲表示，台南旅遊資源豐富，不論是單身、熱戀或準新人，都能在台南找到屬於自己的浪漫。

▲台南4大月老廟各具特色，吸引情侶與單身男女前來祈求良緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

土城正統鹿耳門聖母廟：內有潮流感十足的「月老星君姻緣殿」，誠心奉上金紙、水果、桂圓、糖果等，祈求月老賜予紅線良緣。大觀音亭興濟宮：人稱「闊嘴月老」，以慈悲聞名，善於聆聽、撮合姻緣，許多人專程來此求脫單。大天後宮：傳說每年能牽成三百多對佳偶，是戀人加溫、加速婚姻進程的首選。祀典武廟：廟中「柺杖月老」能牽紅線也能斬爛桃花，守護愛情長久穩定。此外，中西區「婚紗一條街」更是論及婚嫁新人必訪，短短1.2公里匯集婚紗、金銀飾、喜宴會館，熱鬧喜氣，一站滿足。

▲台南4大月老廟各具特色，吸引情侶與單身男女前來祈求良緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

3條浪漫遊程攻略：路線一：荷蘭風情 × 湖濱療癒 × 咖啡香；柳營德元埤荷蘭村→雅聞湖濱療癒森林→東山 175 咖啡公路。歐風風車與湖景最適合情侶散步，最後在山景夕陽下共享咖啡香，浪漫滿分。

路線二：化石探險 × 花園博物館 × 湖上愛情橋：左鎮化石園區→山上花園水道博物館→虎頭埤風景區。寓意「金石為開」的化石館、復古紅磚建築與虎月吊橋，都為愛情見證。

路線三：鹽鄉海味 × 夕照美景 × 在地風情：七股鹽山→青鯤鯓扇形鹽田→將軍漁港→北門井仔腳瓦盤鹽田。鹽雕藝術、漁港海鮮到瓦盤鹽田夕陽，將海濱浪漫一次收進回憶。

▲台南4大月老廟各具特色，吸引情侶與單身男女前來祈求良緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局也推出「2025台南七夕嘉年華-巷仔Niau玩月老紅線」，8/15 至 9/1 於 12 處景點尋找帶紅線的「巷仔Niau」小貓；多個戶政事務所也推出七夕當日辦理結婚登記即贈甜蜜好禮活動，讓有情人更添喜氣。

