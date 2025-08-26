台南市南安國小通學步道啟用　綠意舒心、安全再升級

▲台南市南安國小全新通學步道啟用，空間寬敞、綠意盎然，家長師生一致好評。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續優化校園周邊通學環境，安定區南安國小周邊通學步道分兩階段整建，第二階段已於2025年7月啟用，全新步道鋪面平整寬敞，並融入綠意植栽，不僅讓學童上下學更安心，也提供家長接送孩子時舒心等待的空間，獲得家長、師生一致好評。

市長黃偉哲指出，市府上任以來持續挹注經費改善校園周邊通學空間，累計投入經費達 13億2192萬元，已完成101所學校步道與接送動線改善，並增設無障礙設施，讓學生、家長與社區居民都能享有更友善便利的行走體驗。

教育局長鄭新輝補充，中央也在7月31日覈定補助台南市13校通學步道工程，經費總額 2億7642萬元，不僅挹注資源，更提供設計與執行經驗，避免常見規劃疏失，確保步道符合實際需求、提升使用安全。



南安國小校長呂麗蓉表示，校園北、南兩側分別緊鄰市道132與市道134，車流量大、車速快，長期造成學童通行壓力。此次步道改善後，不僅有明確的候車區與停等區域，也讓接送動線更安全有序。有家長分享，綠意盎然的植栽搭配平整鋪面，每次接送都像是日常療癒，「不再只是趕路，而是慢下來享受與孩子相處的時光」。

教育局表示，未來將持續爭取中央經費，並加強學生交通安全教育，透過「環境＋教育」並重策略，降低交通事故，打造「行得安全、家長放心、學童開心」的校園環境。