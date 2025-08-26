交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」

▲工程師最後娶回越南女生。（圖／當事人授權使用）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友分享，自己在新竹工作的37歲工程師朋友，過去感情生活屢次受挫，曾與直播主交往卻被騙走上百萬元，之後又在婚友社被騙10萬元。該婚友社甚至找網紅假扮相親對象，事後還以「服務買賣」推託不願退款，讓受害者組成了30人的自救會。最後男方直接到越南，成功迎娶了一位20歲的越南太太，引發話題。

原PO在Threads發文，朋友是37歲新竹某工程師，過去都和台女談戀愛，之前還曾跟一位直播主交往，卻被騙100多萬。之後則是找婚友社介紹，沒想到又被騙10萬塊，「都找網紅來假裝相親對象，對方還有賴能作證。」

受害者們於是組成約30人的自救會，「結果此相親公司很懂法律，不還錢，表示是賣服務的。」在壓倒駱駝的最後一根稻草後，原PO友人直接去越南，成功娶了一位20歲的越南太太。

工程師的遭遇引來網友熱烈討論，「為什麼常常聽到工程師被台女或是小網紅、直播主騙？我堂弟：因為我們就是喜歡漂亮的（現役竹科工程師」、「越南籍女性超會撒嬌，撒嬌起來連我都會酥麻」、「祝福！外籍其實還有很多要克服的，但我相信對你朋友過去的慘烈比起來這都不算事。」

更多留言則聚焦在婚姻市場的現況，有人感嘆，「台灣適婚男女嚴重失衡，40歲以下女生比男生少30萬人」、「台男配越女真的很適合，男生會賺錢女生漂亮又會給情緒價值，這才是合理的兩性相處」、「現在超多來台越南女學生跟台灣人結婚＆交往。這是趨勢了，我老婆也是越南人，在越南真的什麼活都要幹，反而來台灣還比較輕鬆。」

※本文獲當事人授權引用。