　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子養毛孩「少1動作」挨罰3萬！一票飼主炸鍋：很後悔

嘉義一名女子表示，自己收到市府通知函，指控她飼養的馬爾濟斯犬已兩年未施打狂犬病疫苗將被開罰3萬元。（圖／翻攝Threads／aqweeappo）

▲一名飼主表示，已替愛犬施打狂犬病疫苗，但仍被政府開罰。（圖／翻攝Threads／aqweeappo）

圖文／CTWANT

嘉義一名女子近日在社群平台Threads發文表示，收到市府通知函，指控她飼養的馬爾濟斯犬已兩年未施打狂犬病疫苗，將依《動物傳染病防治條例》裁罰3萬元。然而飼主喊冤，強調自己每年固定帶愛犬至動物醫院施打，疫苗卡上也有完整紀錄，直呼「有夠荒謬」。

該名飼主指出，通知函載明愛犬已超過兩年未接種，但她每年都有固定施打，事後向動物醫院查詢，院方表示系統資料可能未即時回報，建議她憑疫苗卡與相關文件提出申訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件曝光後，引來超過萬名飼主關注，網友紛紛留言表示，「我打晶片是為了怕狗走失找不回來！沒想到打了之後，每年會被政府傳送威脅通知不打狂犬疫苗罰3萬！害我很後悔打晶片，我家固定打10合一+心絲蟲，但就是不太想打狂犬病，醫生其實也不是很建議這個疫苗，尤其是貓咪，對身體好像很傷」、「換言之那些沒植入晶片的飼主就沒事了」、「一輩子住在市區的狗得到狂犬病的機率應該比發票中一萬塊還要低，帶原者明明主要是鼬獾，取名叫狂犬病真的有夠奇妙」。

依照現行規定，犬貓自滿3個月齡起，每年須接種一次狂犬病疫苗，若未依規施打，可依《動物傳染病防治條例》第13條裁罰新台幣3萬元至15萬元。不過有飼主質疑，疫苗可能導致嚴重過敏或腫瘤，若仍強制施打，罰款過重且缺乏彈性。

針對爭議，農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬先前已宣布，自2025年7月1日起將放寬規定。未接觸戶外環境、完全飼養於室內，且外出必須使用提籃、推車或運輸籠的家貓，可免除強制接種狂犬病疫苗。不過所有犬隻及自由出入戶外的貓咪，仍須每年定期接種。

延伸閱讀
反差暖舉！男子買茶葉蛋結帳失敗　「8+9」直接幫付錢掀熱議
陸動物園非洲獅超邋遢！被封「獅界流浪漢」爆紅　園方回應了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推半導體國際人才培育

長榮跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　優先登機擴大隨行眷屬

妹子養毛孩「少1動作」挨罰3萬！一票飼主炸鍋：很後悔

日本人也超愛！繪師來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭吃它

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

台鐵與日本JR九州簽署MOU　深化安全技術與鐵道觀光合作

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推半導體國際人才培育

長榮跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　優先登機擴大隨行眷屬

妹子養毛孩「少1動作」挨罰3萬！一票飼主炸鍋：很後悔

日本人也超愛！繪師來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭吃它

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

台鐵與日本JR九州簽署MOU　深化安全技術與鐵道觀光合作

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

可能又有新颱風　預估路徑曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

午後轉雨！　「下最大」地區曝

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

鬼門開！　5生肖財運發了

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

本來生意平平！手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆單薄

更多熱門

相關新聞

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」...網：快放生

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」...網：快放生

近日一名女網友表示，她跟男友剛交往3個月，平常吃飯都是AA，近日吃了連鎖鍋貼店，男友點15顆水餃，她點咖哩鍋貼，而她吃了男友分的2顆水餃，最後結帳他卻要多收16元，讓她非常傻眼。不少人看了酸，「這種人連朋友都不能當。」

36度高溫必備「清涼小物」降價

36度高溫必備「清涼小物」降價

急診室貼「請勿催促」！醫護無奈：1人要撐13病患

急診室貼「請勿催促」！醫護無奈：1人要撐13病患

iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

黃仁勳重磅公布「機器人新大腦」今開箱

黃仁勳重磅公布「機器人新大腦」今開箱

關鍵字：

Threads馬爾濟斯犬狂犬病疫苗周刊王

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面