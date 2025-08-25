妹子養毛孩「少1動作」挨罰3萬！一票飼主炸鍋：很後悔

▲一名飼主表示，已替愛犬施打狂犬病疫苗，但仍被政府開罰。（圖／翻攝Threads／aqweeappo）

圖文／CTWANT

嘉義一名女子近日在社群平台Threads發文表示，收到市府通知函，指控她飼養的馬爾濟斯犬已兩年未施打狂犬病疫苗，將依《動物傳染病防治條例》裁罰3萬元。然而飼主喊冤，強調自己每年固定帶愛犬至動物醫院施打，疫苗卡上也有完整紀錄，直呼「有夠荒謬」。

該名飼主指出，通知函載明愛犬已超過兩年未接種，但她每年都有固定施打，事後向動物醫院查詢，院方表示系統資料可能未即時回報，建議她憑疫苗卡與相關文件提出申訴。

事件曝光後，引來超過萬名飼主關注，網友紛紛留言表示，「我打晶片是為了怕狗走失找不回來！沒想到打了之後，每年會被政府傳送威脅通知不打狂犬疫苗罰3萬！害我很後悔打晶片，我家固定打10合一+心絲蟲，但就是不太想打狂犬病，醫生其實也不是很建議這個疫苗，尤其是貓咪，對身體好像很傷」、「換言之那些沒植入晶片的飼主就沒事了」、「一輩子住在市區的狗得到狂犬病的機率應該比發票中一萬塊還要低，帶原者明明主要是鼬獾，取名叫狂犬病真的有夠奇妙」。

依照現行規定，犬貓自滿3個月齡起，每年須接種一次狂犬病疫苗，若未依規施打，可依《動物傳染病防治條例》第13條裁罰新台幣3萬元至15萬元。不過有飼主質疑，疫苗可能導致嚴重過敏或腫瘤，若仍強制施打，罰款過重且缺乏彈性。

針對爭議，農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬先前已宣布，自2025年7月1日起將放寬規定。未接觸戶外環境、完全飼養於室內，且外出必須使用提籃、推車或運輸籠的家貓，可免除強制接種狂犬病疫苗。不過所有犬隻及自由出入戶外的貓咪，仍須每年定期接種。

