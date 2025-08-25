北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」　全場喊讚：謝謝願意改

▲北捷自去（2024）年10月開始宣導旅客搭乘電扶梯「兩側皆可站立」。（示意圖／台北捷運公司）

圖文／CTWANT

過去民眾搭乘電扶梯時都習慣靠右側，左側讓人通行，不過台北捷運公司為了旅客的安全與秩序，不鼓勵在電扶梯上行走，去（2024）年10月宣導「緊握扶手、站穩踏階」，且兩側皆可站立。一開始許多人改不了習慣，但近期有通勤族透露，上班時間看到電扶梯兩側都有人站，直呼「開始有了變化」。

一名網友今（25）日在社群Threads發文分享，表示自己在上班尖峰時刻搭乘台北捷運，注意到捷運站內的通勤族們，搭乘電扶梯已經不是都靠右側站立，而是兩側都有人站，他忍不住將這情況拍成短片PO上網；畫面中看到2台電扶梯的左右側都有站人，而想要快速通行的人選擇走最左側的樓梯。這讓原PO感動表示，「捷運上班時間的手扶梯，開始有了變化。」

貼文吸引大票網友留言討論，「這樣左右站滿，才是手扶梯的最大運量、最大效能」、「終於...只站右邊只會讓電梯更容易壞掉」、「台北捷運進步了」、「這才對，謝謝台北人願意改」、「若是沒樓梯，我願意靠右讓你過，若是有樓梯，拜託請走樓梯，別說什麼趕時間，就是懶而已」、「好感人，台北捷運進步了」。

台北捷運自1996年通車，為提升電扶梯運輸量，當時宣導「右側站立、左側通行」，提供趕時間的旅客快速通過，但近年出現乘客抱怨電扶梯右側常大排長龍，呼籲北捷改成「兩側都能站」；北捷在去年10月23日起正式將電扶梯改為「兩側皆可站立」，更設置「扶梯兩側，皆可站立」的宣導立牌。

