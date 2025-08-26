　
地方 地方焦點

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法　駕駛放慢車速

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防止交通事故，台南市白河警分局公布最新一波「移動式測速取締路段」，提醒駕駛人務必依速限行駛。自9月起，警方將在白河、後壁、東山及關子嶺等地區的多條聯外及山區道路，採「日夜不特定時段、不定點」方式執行，盼藉此降低事故風險，守護用路安全。

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

白河警指出，本次公布的重點測速路段，均經分析轄內重大事故熱點及道路環境後決定，尤其是通學路段與庄頭聚落，提醒用路人務必放慢速度：東山地區：市道165線青葉橋（60km/h）、市道174線44.9公里（50km/h）、區道南314線頂窩（60km/h）、東原國中附近（50km/h）。

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

後壁地區：台1線八掌溪橋（70km/h）、安溪寮（70km/h）、後壁高中（50km/h）、市道172甲1.94公里（60km/h）、市道172線26.9~28.75公里（60km/h）、區道南80線竹圍後及鹽水汫水（50km/h）。

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

白河地區（含關子嶺）：市道165線三間厝（60km/h）、市道172線下秀祐（50km/h）、糞箕湖（60km/h）、虎山（60km/h）、市道175線南寮路段（50km/h）。警方強調，這些路段多為事故多發區或居民、學生頻繁穿越的要道，超速往往會釀成嚴重後果。

▲白河警分局公布最新測速取締路段，將採日夜不定點執法方式加強取締。（記者林東良翻攝，下同）

白河警分局呼籲駕駛人務必遵守速限，遇雨天、濃霧或濕滑路面更要主動放慢車速。「車速不貪快，不只省荷包，更能避免因超速逾40公里以上被吊扣車牌的風險。」警方提醒，保持安全距離，才能留有足夠反應時間與煞停空間，降低事故傷害，確保每一次出門平安回家。

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法　駕駛放慢車速

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法　駕駛放慢車速

