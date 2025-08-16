彰化驚見10公里超低速限「阿公騎電動車也超速」　爆笑真相曝光

▲埤頭鄉彰水路限速70公里因貼紙掉落，成10公里意外成為話題。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

最近有網友在埤頭鄉台19線彰水路段，發現一塊超狂限速牌，上面竟然寫著「10公里」，讓經過的用路人全看傻眼，更搞笑的是，限速版上方的測速照相機，鏡頭前剛好被一棵大樹擋住，一旦違規超速，也拍不到，意外成為民眾打卡熱點。

事實上，這架測速照相機位於彰水路25公里處，前方設有速限指示牌，原本應該標示「限速70公里」，但因為貼紙年久脫落，「7」的字樣掉了一半，只剩下「10公里」的字樣，意外成為全台最奇葩的「超低速限」路段。

▲測速照相機鏡頭剛好被大樹擋到。（圖／民眾提供）

不少用路人經過時都被嚇到，紛紛吐槽「騎腳踏車都會超速吧！」、「怠速滑行就超過10了，這是要怎麼開」、網友也瘋狂轉發，開玩笑的說「阿公騎電動車都會超速」、「這台測速照相機如果真拍，業績應該全國第一！」

超狂的是這台測速照相機前方剛好有一棵大樹，茂密的枝葉直接把鏡頭擋住，讓當地人忍不住爆料「安啦！根本拍不到啦！」即便有人真的「超速」，恐怕也很難被取締。

▲埤頭鄉彰水路限速70公里因貼紙掉落，成10公里意外成為話題。（圖／民眾提供）

在地居民透露，這個速限牌從2016年設置至今，貼紙脫落已經很久，但一直沒人來修，結果意外變成另類觀光景點，不少人特地來拍照打卡。雖然看起來很荒謬，但其實大家都知道真實速限是70公里，只是外地人第一次看到難免會被嚇到。