民生消費

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家推出中秋商品，包括獨家預購陳耀訓新品，實體店還有多款聯名禮盒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋倒數40天，全家便利商店變身月餅專賣店，實體店舖、FamiPort型錄預購、全家行動購齊發，蒐羅多家名店推出近200款中秋商品，像是獨家開賣「陳耀訓．麵包埠」新品「焦糖金沙甜酥餅」，還有多款超萌肖像禮盒，蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、彼得兔都有。

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家FamiPort 網羅全台排隊名店、國際糕餅大牌。（圖／業者提供）

●全家型錄預購名店月餅

全家FamiPort集結全台排隊名店、國際糕餅大牌，推出中秋預購商品組，聚焦「名店月餅、造型禮盒、特色甜點」3大類別。10月5日前於FamiPort 預購下單指定商品，享「任選2件95折、3件以上92折」優惠。

「名店月餅」首推Le Ruban法朋烘焙甜點坊「蛋黃酥」禮盒，嚴選屏東鹹蛋黃、日本熊本麵粉與丹麥天然奶油製成，口感清爽不膩。另有人氣烘焙品牌小熊菓子「拾光寶盒 留心」冰皮月餅禮盒，Q彈外皮包裹濃郁鹹香奶黃流心餡，冷藏加熱各有不同風味。

「造型禮盒」推薦奇華餅家「迪士尼行李箱什錦禮盒」，以潮流行李箱造型，搭配米奇與好友設計，內含多款經典餅點，兼具實用與收藏價值。

「特色甜點」則有台灣老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」的全新甜品「海鹽焦糖脆脆捲」，融合焦糖香氣與脆粒口感，甜而不膩，是午後茶點的好選擇。

▼全家推出多款中秋商品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

●全家獨家開賣陳耀訓新品

全家表示，沒搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」別洩氣，今年再度攜手世界烘焙冠軍陳耀訓，在「全家行動購」獨家開賣「陳耀訓．麵包埠」最新力作「焦糖金沙甜酥餅」，以鹹蛋黃結合手作焦糖醬與高級奶油，外皮酥香不油膩、內餡鹹甜平衡，每盒售價720元。

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家獨家開賣陳耀訓新品「焦糖金沙甜酥餅」。（圖／業者提供）

此外，陳耀訓明星商品「鳳凰酥」同步販售，以丹麥LURPAK奶油、熊本麵粉製成酥鬆外皮，內餡選用台灣金鑽鳳梨與醃漬紅土鹹蛋黃，酸甜中帶鹹香，單件599元、2件999元、4件特價1799元，自用或送禮都合適。

●實體店近百款禮盒

全家實體店鋪則精選近百款禮盒，包括「經典糕餅、異國點心、萌趣聯名、健康養生」4大主題，從200元到千元以上頂級禮盒都有。

▲▼全家推出中秋商品。（圖／業者提供）

▲全家集結中秋禮盒，寶可夢、蠟筆小新聯名款都有。（圖／業者提供）

「經典糕餅」承載中秋氛圍與傳統祝福，適合長輩與企業往來送禮，其中「奇華餅家熊貓中秋禮盒」以經典廣式月餅體現濃厚節慶感；「手信坊土鳳梨酥禮盒」則選用台灣鳳梨製餡，酸甜平衡。

「異國點心」推薦「Let's Café鐵觀音曲奇」嚴選台灣鐵觀音入料，香氣馥郁、口感綿密；「PABLO限定蜂蜜脆餅禮盒」融合香濃蜂蜜與酥脆餅體，入口香甜層次分明；「SAKImoto夾心千層酥」外層千層酥皮香酥輕盈，內餡細膩濃郁，展現高質感的異國風味享受。

「萌趣聯名」則鎖定親子與派對場景，集結蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、史努比、彼得兔、卡娜赫拉等IP肖像，「蠟筆小新彩繪鳳梨酥」以趣味外盒搭配酸甜鳳梨酥，外觀萌趣討喜；另有「英記餅家史努比經典禮盒」、「比得兔厚燒海苔蛋捲」、「寶可夢脆脆燒禮盒」等，兼具實用與收藏。

「健康養生」系列則針對注重營養族群，提供堅果、肉乾及保健禮盒等多元選擇，推薦「盛香珍無調味綜合堅果禮盒」保留天然風味、分裝小包便於分享；「m2美度珍珠燕窩超能膠原飲禮盒」嚴選珍珠燕窩與高濃度膠原蛋白，送禮大方又兼顧養生保養。

▲▼愛買量販第三波中元節優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販第三波中元節優惠。（圖／業者提供）

★愛買中元節第3波優惠

愛買量販近來迎接第三波中元採買優惠，8月30日、8月31日使用愛買APP會員條碼結帳，單筆付款金額滿2000元，即可獲得限量9折現金抵用券。使用指定信用卡結帳，再送限量現金抵用券，搭配全館多項商品買1送1、買兩件省更多、多種知名品牌加碼回饋，等於一次多重好康。

像是東河無添加鮪魚系列「買1送1」每組99元；王麵風味河粉系列「買1送1」單碗29.5元；海底撈胖胖酥系列「買1送1」單包49.5元；舒味思氣泡水系列「買1送1」每組60元單瓶15元。

桂冠雪糕系列任兩件198元，單盒99元，等於一支不用25元。多力多滋系列任2包77元，單包38.5元，香菜口味限量供應中。可口可樂系列1250ml 任兩瓶55元，單瓶27.5元。

凡APP會員購買泡麵、麵條、米粉、冬粉全系列商品，單筆滿399送40元電子現金折價券（最高80元回饋）；包裝米滿全品項單筆滿399再送40元電子現金折價券（最高200元回饋）。另外，即日起至8月31日拜拜必備的三牲組只需要629元，APP會員還可現折50元。

每日新聞精選

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虐死2歲兒！水管插肛灌水　打到肝臟破裂慘死
蹦闆遭疑割韭菜「二手精品賣比官網貴」！親上火線：買不起又要嘴
快訊／確定了！史書華遭判刑定讞
快訊／8縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘：不隨之起舞
14hrs連4人喪命！　在地人超毛：鬼門才開
快訊／大雷雨轟2縣市「防冰雹」　持續1小時
快訊／高雄大樓男墜落人行道！　送醫搶救不治

