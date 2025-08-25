超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元　7-11多杯520、拉花免費

▲7-11七夕推出聯名蘭蔻杯套，還送保養體驗組。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接七夕情人節，超商紛紛祭出新一波咖啡優惠！7-11 除了在「OPENPOINT行動隨時取」推出多組CITY系列飲品組合價520元，最多可省360元；在限定21家「不可思議咖啡」限時推出免費拉花活動。全家也在APP推出多種組合，包括大杯慢煮焦糖拿鐵7杯299元、霜淇淋8支299元、經典巧克力7杯299元等。

★7-ELEVEN

●多組咖啡520元

7-11自即日起至8月31日，在OPENPOINT行動隨時取推出「七夕浪漫傳情」，多組咖啡飲品520元，可兌換至10月31日：

◾特選美式、特選拿鐵，任選11杯520元，最多省360元。

◾大杯厚乳拿鐵、大杯濃萃拿鐵，任12杯520元，最多省260元。

◾大杯卡布奇諾，15杯520元，最多省305元。

◾冰淇淋紅茶，12杯520元，最多省260元。

◾風味系列指定冰飲，任選10杯520元，最多省230元。

◾西西里檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡，任選10杯520元，最多省280元。

▼7-11「七夕浪漫傳情」多組咖啡520元。（圖／業者提供，點圖可放大）



●免費拉花

7-11 在限定21家不可思議咖啡推出「免費拉花」活動，即日至8月31日，購買指定奶蓋、熱拿鐵，即可免費體驗（原價30元）。除了可以選擇機器的內建圖案，還能上傳自己的照片，現場立即印製，打造獨一無二、爆可愛的專屬拿鐵。

▲7-11在限定門市有限時的免費拉花，還有新品冰淇淋紅茶「第2杯半價」。（圖／業者提供）



●冰淇淋紅茶優惠

7-11在拓點超過300家門市的「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶Bar」推出新飲品「冰淇淋系列紅茶」特大杯65元，即日起至9月2日「第2杯半價」。

▲7-11精品咖啡聯名蘭蔻（圖／業者提供）

●精品咖啡聯名蘭蔻

7-ELEVEN精品咖啡CITY PRIMA，攜手法國保養品牌LANCÔME蘭蔻，打造「從內到外的極致寵愛」聯名企劃，即日起至9月2日除了限量推出聯名杯套，透過掃描杯套上QR Code，可免費兌換蘭蔻明星保養「全新小黑水 10ml + 小黑瓶PRO 1ml x 3」七夕聯名限定體驗組。同時享CITY PRIMA中杯精品美式、拿鐵，任選2杯99元優惠。

★全家

全家將於APP隨買跨店取推出七夕快閃優惠，8月29日至8月31日限時3天，推出Let’s Café大杯慢煮焦糖拿鐵7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、經典巧克力飲7杯299元等。

▲全家推出七夕組合優惠（圖／業者提供）

同時包含金莎、明治巧克力、minimore甜點，都推出隨買跨店取優惠，讓消費者方便一指就能傳送愛。



全家APP隨買跨店取8月29日至8月31日快閃優惠，多杯組合下殺，每會員每品項限購2組，可兌換至10月31日，8月29日起上午10點開賣：

◾Let’s Café 大杯慢煮焦糖拿鐵（冷熱不限），7杯299元。

◾經典巧克力飲（大杯冰飲／中杯熱飲），7杯299元。

◾冰塊杯，10杯99元。

◾Fami!ce霜淇淋，8支299元。

◾Let's Tea 40元系列，11杯299元。

◾Let's Tea 55元系列，8杯299元。

◾Let's Tea 65元系列，7杯299元。

▼全家七夕多組咖啡優惠。（圖／業者提供）