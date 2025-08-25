7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

▲7-11推出多重咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

星期一幫上班族提神打氣，加上即將迎來七夕情人節，超商紛紛推出優惠。7-11除了有周一限定指定咖啡兩杯99元，同步有七夕傳情組合520元，最多省360元。全家也有周一指定咖啡兩杯55折起，萊爾富更有大杯特濃美式、拿鐵、冰燕麥拿鐵買1送1。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11周一咖啡日在8月25日當天，門市及OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡「任2杯99元」，等於55折起，可兌換至9月30日：

CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵，2杯99元（原價兩杯150元）。

CITY PRIMA 中杯精品美式／精品拿鐵，2杯99元（原價最高180元）。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

●七夕咖啡優惠

7-11自即日起至8月31日，在OPENPOINT行動隨時取推出「七夕浪漫傳情」，多組咖啡飲品520元，可兌換至10月31日：

◾特選美式、特選拿鐵，任選11杯520元，最多省360元。

◾大杯厚乳拿鐵、大杯濃萃拿鐵，任12杯520元，最多省260元。

◾大杯卡布奇諾，15杯520元，最多省305元。

◾冰淇淋紅茶，12杯520元，最多省260元。

◾風味系列指定冰飲，任選10杯520元，最多省230元。

◾西西里檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡，任選10杯520元，最多省280元。

▼「七夕浪漫傳情」多組咖啡520元。（圖／業者提供）



●超吉好運拜中元優惠

7-11自即日起至8月27日在OPENPOINT行動隨時取

◾榛果燕麥拿鐵，原價每杯90元，優惠3杯188元。

◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍，原價每杯75元，優惠4杯188元。

◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅，原價每杯60元，優惠5杯188元。

◾香鑽水果茶，原價每杯70元，優惠4杯188元。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，原價每杯60元，優惠5杯188元。

●LINE禮物電子優惠券



◾大杯冰好時經典可可，原價1杯75元，特價2杯76元⭢購買連結。

◾大杯冰精品美式，原價1杯100元，買1送1⭢購買連結。

◾大杯冰精品馥芮白咖啡，原價1杯120元，買1送1⭢購買連結。

◾冰梔子花青茶，原價1杯45元，買1送1⭢購買連結。

◾冰咖啡珍珠歐蕾，原價1杯75元，買1送1⭢購買連結。

◾冰青梅冰茶，原價1杯60元，買1送1⭢購買連結。

★全家

全家在8月25日「周一咖啡日」限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至9月30日。

大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價每杯65元）。

大杯單品美式，2杯110元，55折（原價每杯100元）。

大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價每杯110元）。

▼全家周一限定2杯咖啡55折起。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠

萊爾富即日起至8月26日，門市指定咖啡買1送1：

◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價1杯55元，特價28元）。

◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價1杯65元，特價33元）。

◾大杯冰燕麥拿鐵買1送1，5折（原價1杯65元，特價33元）。

◾大杯美式原價45元，第2杯10元，61折。

◾大杯拿鐵原價55元，第2杯10元，59折。