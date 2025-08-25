騙女助理進房強抱舔耳臉　靜宜大學狼教授判10月定讞要坐牢

▲靜宜大學楊姓前教授不顧女助理的性傾向，親吻舔咬臉頰、耳朵。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

靜宜大學台灣文學系的楊姓前教授，2022年間與女同志助理到台南開研討會，女助理因為手機沒電，進入楊男的房間中借用插座充電。但楊男卻藉口按摩為由，自後方環抱女助理，親吻舔咬女助理的臉頰、耳朵、脖子等敏感處；楊男事後還辯稱雙方間有曖昧情愫。一二審法院均不採信，均將楊男判刑10月，案經上訴，最高法院25日駁回上訴，楊男判刑10月定讞，將入獄服刑。

判決指出，女助理在學時是楊男校內社團指導的學生，她畢業後仍持續協助楊男關於教學及文書出版工作相關事宜，與楊男間有深厚的師生情誼，楊男也知道她有穩定交往多年的同性戀人，但楊男色慾薰心，利用師生間彼此的信任，對女助理伸出狼爪。

案發於2022年10月間，當時女助理已經離職，楊男到台南參加學術研討會，主動邀約女助理見面相聚午餐。餐後楊男以放行李為由，先帶女助理進了自己訂的民宿，女助理因為手機沒電，想說剛好可以藉楊男房間的插座充電，遂同意前往。

進房後楊男隨即主動為女助理按摩肩頸，並以身體貼近女助理吸聞其耳部精油味道，女助理的頭頸閃躲偏挪；楊男又請女助理到床上休息，女助理雖然覺得奇怪，仍因信任楊男而聽從，以背對楊男之方式躺到床上。楊男見機不可失，隨口問說「我可以抱你嗎？」女助理還沒回答，楊男就自後方雙手環抱，並親吻舔咬女助理臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處。女助理隨即表示會怕，並扭動身體掙扎，但楊男不罷手，女助理大動作反抗，並說要看手機為由，趕緊起身，楊男才停下猥褻行為，之後楊男開車將女助理送到台南火車站搭車離去。

女助理不堪受辱，提出告訴，檢警偵辦期間，Dcard上出現一篇靜宜大學台文系校友PO出的文章，詳述事發始末，並要求楊男負責；文章中還提到，受害人不只一人。文章引起轟動，檢方最後依照「強制猥褻罪」嫌對楊男提起公訴。

法院審理時，楊男辯稱2人間互動親密，「我認為我跟她有發展的可能，這一切的動作都是在親密曖昧自然而然發生的狀況。」但法院根據其他客觀事實，不採信楊男說詞，認定楊男有罪，一二審法院均將他判刑10月。案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，楊男將入獄服刑。