土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

▲土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）。（圖／路透）

▲土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

土耳其交通部長阿卜杜勒卡迪爾．烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloglu）近日因在高速公路上駕車時速高達225公里，遠超過法定上限，而遭警方開罰並在社群媒體上引發熱議。

根據影片顯示，烏拉洛格魯駕駛一輛奧迪汽車，在安卡拉－尼格迪高速公路（Ankara–Nigde Motorway）的快車道急速超車。畫面除了搭配民謠音樂，還剪輯了總統艾爾段（Tayyip Erdogan）讚揚政府基礎建設的演講片段，甚至以箭頭特效標示車輛飆速數據，強調其「飛翔」般的駕駛畫面。

事件曝光後，交通警察在距首都安卡拉約50公里處依法對他開出罰單，金額為 9,267 里拉（約合新台幣 6,900 元）。由於時速225公里幾乎是土耳其高速公路140公里的速限兩倍，此舉立即引發各界批評，社群媒體上更掀起猛烈抨擊。

在輿論壓力下，烏拉洛格魯不僅公開道歉，還將自己的罰單照片上傳至社群平台 X，並寫下「向國民致歉」，表示接受處分。

根據土耳其官方數據，該國僅去年就發生將近 150 萬起交通事故，共造成 6,351 人死亡，超速長年被視為道路安全的重大隱憂。

 

08/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

