被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃

政院已啟動內閣改組作業，不過傳出衛福部長邱泰源日前遭約見後，拒絕發出請辭信，導致改組的進程受阻。對此，行政院長卓榮泰今（25日）下午在立法院答詢表示，他跟邱泰源見面只有「我們兩個人」，沒有任何媒體在現場，他是問邱對未來工作有沒有什麼長遠計畫；邱泰源也說，沒有（寫辭職信）這回事。

卓榮泰25日率相關部會首長到立法院進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估 」專案報告並備質詢。針對內閣改組，藍委賴士葆質詢邱泰源，前幾天你有跟卓院長見面？邱說：「有。」 賴追問，有要你寫辭職信，但你不要？邱表示，沒有這回事。

卓榮泰則說，他跟邱泰源見面時第一個問邱對未來工作有沒有什麼長遠計畫，邱講了很多，包含過去跟未來所要做的事情，這是見面開始的過程，而結束時...。卓榮泰話未說完，賴士葆打斷表示，媒體寫這麼大，你叫邱請辭但邱不要。卓榮泰回應，他跟邱泰源見面只有「我們兩個人」，沒有任何媒體在現場。

賴士葆聽聞後，詢問邱泰源，你講個話？有沒有要你寫請辭信？邱泰源說，沒有，都是談工作計畫，都是「健康台灣」推動狀況。賴士葆說，因為從這件事看，他覺得數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝的請辭都是「被請辭」，完全是由上而下，我要你走，只是讓你說健康因素、生涯規劃等，比較好看。

卓榮泰指出，黃彥男是借調到8月底，回歸中研院，郭智輝更有其他個人因素。賴士葆再問邱泰源，要講實話喔，確實沒要你寫辭職信？邱說，確實沒有。