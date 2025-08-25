　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商七夕開賣進口紅玫瑰！全家加碼買花送「拿鐵買1送1券」

▲▼全家七夕優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家將於七夕情人節推出空運玫瑰，買花還送特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

七夕情人節即將到來，超商預計8月26日開賣空運進口紅玫瑰花，還搭配巧克力加購優惠。全家每束179元，還加碼祭出買玫瑰花就送「Let’s Café 特大特濃拿鐵買1送1優惠券」。

★全家

全家便利商店自8月26日起，於限定門市販售「厄瓜多空運進口紅玫瑰」每束179元，凡是在9月2日前購買，就送「Let’s Café特大特濃拿鐵買1送1」優惠券，冰熱不限。同時還能享有加價購優惠，買玫瑰花加購「金莎3入裝」29元、「哈根達斯迷你杯」109元。

▼全家買情人節玫瑰送特大特濃拿鐵「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

▲▼全家七夕優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

同步祭出經典不敗的金莎巧克力優惠，即日起至9月2日，購買金莎巧克力指定商品可享「任選第二件6折」，購買4件金莎3粒裝更可免費獲得質感系好物「甜蜜時光甜品杯」。

▲▼全家七夕優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家也獨家販售人氣IP周邊「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」。（圖／業者提供）

全家也獨家販售人氣IP周邊「艾絲樂小兔造型吊飾糖果組」，外型像棉花糖般軟萌，期間限定199元，9月2日前「任選兩隻279元」，共4款超萌造型。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 自8月26日至8月29日，指定門市限量販售「進口空運紅玫瑰」單支199元，同時推出加價購活動，凡購買七夕情人節鮮花可享「CupiCho德國Guenthart牛奶巧克力禮盒」加價購459元、「波蘭美仕格綜合櫻桃醉心巧克力禮盒」加價購299元。

▲▼7-11超商優惠，七夕優惠。（圖／業者提供）

▲7-11販售空運進口紅玫瑰，還能加購精品巧克力、名店蛋糕等。（圖／業者提供）

7-11 指定門市同步推出情人節蛋糕加價購，像是與高雄蛋糕名店合作的「只屬於你莓好時光莓果蛋糕」加價購214元。

除了7-ELEVEN 外，統一旗下企業康是美、UNIKCY、統一時代百貨、夢時代、DREAM PLAZA 等也同步響應，此波自哥倫比亞、厄瓜多爾空運逾5萬支紅玫瑰。

▲▼7-11超商優惠，七夕優惠。（圖／業者提供）

▲7-11將開賣紅玫瑰花。（圖／業者提供）

統一企業集團透過跨品牌聯合企劃，將浪漫氛圍延伸至多個消費場域，無論是便利商店、百貨或美妝通路，消費者都能以玫瑰花與甜蜜巧克力禮盒傳達心意，讓七夕情人節愛意滿分。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

七夕情人節超商優惠進口玫瑰紅玫瑰

