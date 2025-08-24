　
政治

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲南非智庫「布倫特赫斯特基金會」前主任米爾斯和獨立評論員哈特利近日在南非媒體《Daily Friend》發表評論，批評南非政府在迫台代表處遷館一事上「拱手讓出主權」。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

記者詹詠淇／台北報導

南非智庫「布倫特赫斯特基金會」（Brenthurst Foundation）前主任米爾斯（Greg Mills）和獨立評論員哈特利（Ray Hartley）近日在南非媒體《Daily Friend》發表評論，批評南非政府在迫台代表處遷館一事上「拱手讓出主權」，盲目迎合北京立場，並犧牲與台灣長年穩固的經貿與合作關係。他對南非執政當局的外交決策與國際立場提出強烈質疑，並以捷克為例，呼籲南非應依據自身國家利益與價值觀，重新定義屬於自己的「一中政策」。

捷克不畏北京壓力　深化與台灣實質合作

米爾斯以台捷關係對照台斐關係指出「南非也需要自己的一個中國政策」。米爾斯認為，捷克擁有自主的「一中政策」，捷克外交部發言人並強調「這是我們的政策，不是中國的政策」。捷克奉行以國家利益出發的外交政策，以民主價值做為基礎深化與台灣的經貿及政治交流，在貿易、政治及人權議題上也不屈服於北京，展現價值觀取向的外交立場。

米爾斯認為，捷克的對中政策是有邏輯、有原則的反制。他指出，2024年3月台灣副總統當選人蕭美琴訪問布拉格，雖遭北京施壓甚至傳出情報干預與衝突計畫試圖阻撓訪問，捷克仍堅持接待蕭美琴，此事日前也獲得捷克軍事情報部門證實，堪稱歐洲罕見的干預事件。米爾斯指出，捷克與台灣政府高層互動頻繁，捷克候任總統帕維爾（Petr Pavel）在2023年3月與時任台灣總統蔡英文通話，成為首位與台灣元首通話的歐盟國家元首；同月，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領捷克有史以來規模最大的150人經貿團訪台，並公開表態「在任何情況下都與台灣同舟共濟」。

捷克的友台舉動引發中國不滿，痛批捷克參、眾議長訪台是「卑劣的投機行為」、「錯誤的決定」，揚言讓捷克「付出沉重代價」。但米爾斯表示，事實證明捷克在與台灣深化交流的同時，並未因此失去經濟利益。相反地，如歐洲議會議員波斯皮希爾（Jiří Pospíšil）所說，「台灣在捷克的投資額比中國大數倍，且尊重自由民主的原則」，台灣電子巨擘富士康更在捷克創造超過五千個工作機會，成為捷克第六大企業，台捷雙方近期也展開榴彈砲、軍事運輸設備與無人機合作談判，顯示雙邊關係具高度戰略價值。

南非將主權拱手讓給中國　不符國家利益

米爾斯說，對比捷克以國家利益為出發點的外交政策，南非對台灣的政策已陷入一種「外交虛無主義」——一切行動皆為討好北京、而非基於南非的外交戰略。他回顧1997年南非與台斷交、和中共建交後，雙方同意以「台北聯絡代表處」維持實質關係，代表處設在首都普利托利亞，台灣外交人員持續享有外交禮遇，也象徵當年台灣對南非的經濟貢獻與政治支持，連南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）都曾讚賞台灣對非洲民族議會（ANC）的援助。

米爾斯批評，南非外交部（DIRCO）據傳已向台灣發出最後通牒，要求代表處遷出首都，此舉形同南非「將主權與責任拱手讓給北京」。「這不符合南非利益，只符合北京意志」米爾斯強調，南非與台灣每年雙邊貿易額達20億美元，南非並擁有對台2：1的順差、且南非國內約有450家台商工廠，雇用約四萬名員工，對南非地方經濟貢獻良多。米爾斯指出，雖然中國是南非最大貿易夥伴，但南非並非毫無籌碼，中國仰賴南非原料、也需多元市場。若制裁南非將構成雙向傷害。

國際疑慮加深　美參議員點名批評

南非政府對台施壓也引發國際關切。美國聯邦參議院克魯茲（Ted Cruz）便透過社群平台發文批評，指南非此舉「令人深感不安」，正在「無所不用其極疏遠美國與其盟友」，並警告這將「加深美南間的緊張關係，損害美國及其盟友的國安利益」。

米爾斯亦強調，台灣是一個民主國家，與南非共享自由價值；反觀中國是一黨專政，不僅打壓少數族群、支持俄羅斯侵略烏克蘭，也在南海進行擴張行動，其價值觀與南非憲法所標舉的法治、憲政和新聞自由背道而馳，「中國是俄羅斯侵略的推手，破壞以規則為基礎的國際秩序，在大多數西方國家將北京視為戰略威脅時，南非卻成為為俄國侵略行為辯護的共犯」。

米爾斯指出，南非與中國站在一起，不僅與西方世界漸行漸遠，也將在長期外交與經貿關係上承受更大壓力。他批評，「DIRCO 將戰略判斷拱手讓給北京，已不再是南非主權的象徵，而成為一種外交虛無主義，更不符合南非國家利益。」最後，米爾斯諷刺性地套用南非反對黨領袖馬萊馬（Julius Malema）所言，「剛吃完一桶伊朗開心果的ANC，如今又為了一口北京烤鴨，把南非轉手賣了出去。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

