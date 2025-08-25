　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組被傳拒發辭職信　邱泰源避答：謝謝大家關心

▲衛福部長邱泰源。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲衛福部長邱泰源。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

823罷免投票落幕後，原訂內閣改組於今（25日）宣布，不過傳出衛福部長邱泰源日前遭約見後，拒絕發出請辭信，導致改組的進程受阻。邱泰源今上午到立法院列席行政院長卓榮泰專案報告時，面對媒體詢問拒絕請辭相關事宜時，並未正面回應，僅表示謝謝大家關心。

卓榮泰受訪則說，感謝大家關心，全體國人都非常關心目前政府運作，過去一個月，他跟總統賴清德有多次討論跟交換意見，也多次提出想法，共同覺得未來在國家財政結構跟體質上，在施政優先順序上，兩院互動模式上要調整，更重要內閣人事應該要有相當全盤的思考。

卓榮泰說，他一直希望請總統做更大空間全盤考量，總統則認為要穩定局勢，國家要往前走，所以請他繼續進行未來工作，這樣的情況下，正式的內閣人事調整，都是昨天才開始，之前都是預備工作，這禮拜內閣一定會完成重要人士的調整名單，這是對某些部會注入新血，目前已經知道的幾位首長確定離開之外，還有數位還在思考。

卓榮泰指出，這兩天因為立法院行程，會利用空餘的時間，本週稍晚希望可以跟國人提出報告，新內閣組成希望可以得到國會跟國人支持，希望所有行政團隊每一單位組成結構都要全面性調整，才可以因應國人期待。

目前內閣改組人事已經確定部分，包括總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，而現任行政院秘書長龔明鑫調任經濟部長；以及9月掛牌成立的運動部，首任部長為奧運羽球雙金得主李洋。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

