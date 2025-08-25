王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

針對普發現金與軍公教是否加薪議題，行政院近來立場反覆，引發外界質疑政策搖擺不定。民進黨前議員王浩宇今（24日）在臉書痛批「行政院，真是有夠白痴！」，並直言黨內上下不同調，導致支持者難以替政府辯護。

王浩宇指出，立法院三讀通過的普發現金1萬元提案由國民黨團提出，根本是「假議題」，因立法院依法不得新增預算。他表示，不論是普發現金或志願役加薪，國民黨根本是「故意搞事」，行政部門一開始就應該對外說清楚。

他批評行政院反覆表態，從「說要發」到「又說不發」，志願役加薪也始終語焉不詳。更指出，即使總統賴清德已簽署總預算令，但行政院卻未編列預算，導致國軍內部混亂，招募承諾跳票，引發反彈。

針對民進黨內部對核電立場不一，王浩宇也不滿指出，黨內主張反核，卻有智庫高層支持核電政策，令人錯愕。他痛批，「連綠營支持者都不知道該怎麼幫忙解釋」，質疑決策混亂、施政缺乏整合，「我說實在，我也覺得很傻眼，現在支持度搞到這樣，我真的覺得是自找的。」

王浩宇呼籲民進黨應至少學學前行政院長蘇貞昌「是怎麼做的」，暗示現任閣揆卓榮泰處事過於溫吞。

此番發言引發不少網友共鳴，留言包括「立場反覆，讓人氣到說不出話」、「支持者真的不知道怎麼幫黨講話了」、「卓榮泰反應太慢，該換人了」、「加薪、普發、核電都搞不清楚，綠營自己打自己」，甚至有人指出「726大罷免失敗後，只有林右昌請辭，823前景更加黯淡」。