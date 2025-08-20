泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％　5藝術家IP收入破42億

▲泡泡瑪特公佈2025年上半年營收。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

潮玩品牌泡泡瑪特昨（19）日公佈2025年上半年業績，營收達138.76億元（人民幣，下同），同比大增204.4%，已超去年全年總營收130.38億元。上半年公司毛利97.61億元，經營溢利60.44億元，歸母淨利潤45.74億元，均呈數倍增長。特別是Labubu所屬的「THE MONSTERS」系列，半年營收達48.14億元，同比勁增668%，成為全球最具熱度的潮玩IP之一。

▲泡泡瑪特「彩色LABUBU」。（圖／翻攝自微博）

《紅星新聞》報導，今（2025）年上半年，泡泡瑪特在全球多個市場收入亮眼，其中，美洲市場收入22.65億元，同比增長1142.3%；亞太地區營收28.51億元，同比增長257.8%；歐洲及其他市場收入4.78億元，同比增長729.2%；中國本土市場貢獻82.83億元，同比增加135.2%。

報導稱，泡泡瑪特共有13個藝術家IP營收突破億元，其中，5個IP收入超過10億元人民幣（約42億元新台幣），包括「THE MONSTERS」、MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO。Labubu憑藉獨特風格，在上半年收入中占比近35%，被視為全球潮玩市場的明星角色。

▲Labubu。（圖／翻攝自微博／@泡泡瑪特）

在商務營運拓展方面，截至6月底，該公司於全球18個國家及地區共計571家門店，上半年淨增40家，同時，新增105台機器人商店，總數達2597台。此外，線上業務也持續擴展，泡泡瑪特官網已覆蓋37個國家及地區，34個同步上線自研APP。

至於在會員體系方面，大陸會員總數半年內新增1304萬人，累計達5912萬人，會員貢獻銷售額占比91.2%，複購率達50.8%。

▲泡泡瑪特門市。（圖／路透社）

值得注意的是，泡泡瑪特也持續推動樂園及新業態建設。北京的泡泡瑪特城市樂園於4月完成部分設施升級，北京與上海各新增一家「popop」飾品店。該公司強調，將持續透過創意設計、IP深耕與渠道拓展，鞏固其在全球潮玩市場的領先地位。