蘋果出招了！iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

▲蘋果宣布，iOS 26將加入「來電篩選」功能，協助用戶防範詐騙電話。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球詐騙事件頻傳，據Google全球政府事務暨公共政策副總裁Wilson White在今年4月指出，2024年全球因詐騙造成的財損高達6880億美元（約新台幣20.9兆元），其中亞太地區就占近2/3。為此，蘋果近期宣布，即將於iOS 26推出全新「來電篩選」功能，協助用戶防範詐騙電話，全新功能預計在今年九月正式上線，希望能減少iPhone用戶接到詐騙電話的機會。

根據《紐約郵報》報導，由於全球詐騙事件層出不窮，讓蘋果重視起因為詐騙帶來的資安外洩問題。為了強化隱私保護機制，蘋果宣布將在iOS 26推出「來電篩選」功能，當iPhone用戶收到未知號碼的來電時，iPhone會自動詢問來電者的姓名和來電原因，並用文字方式顯示出來，讓用戶以此來選擇要不要接聽電話。此外，若是對方主動掛斷電話，手機就不會顯示任何通知。用戶也可以自行透過設定讓iPhone自動詢問更多問題，或者主動關閉該功能。

根據報導，「來電篩選」功能預計將於今年9月發布的iOS 26更新中推出，2019年後發售的所有iPhone手機（即iPhone11後相關機型）都適用，即將上市的iPhone 17系列自然也會擁有該功能。

延伸閱讀

▸ 請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼 網怒：他故意的

▸ 陸動物園非洲獅超邋遢！被封「獅界流浪漢」爆紅 園方回應了

▸ 原始連結