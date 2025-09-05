衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

▲外媒列出好市多10項地雷商品。（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

美式賣場Costco裡商品百百種，包含自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），品牌佔了全店銷售額的三分之一，2024年銷售突破860億美元，不只是便宜，更以「高品質平價替代品」擄獲人心。但並不是每樣科克蘭產品都是神作，也有不少民眾吃過悶虧、踩過雷，有些甚至還紅到TikTok上引起退貨潮。

根據《讀者文摘》報導指出，綜合Reddit網友實測、TikTok貼文、業界專家與Costco員工建議，專家點出10款科克蘭商品最好別買，並列出有更值得買的替代品建議。

1. 科克蘭衛生紙：你家的馬桶撐得住嗎？

這款衛生紙在Costco討論區堪稱最具爭議商品。有人抱怨太容易碎、難撕還易塞馬桶，就算環保也不值得每次上廁所都賭一次運氣。建議改買隔壁的Charmin，柔軟厚實，使用體驗更升級。

2.科克蘭尿布：換廠商後「濕氣爆棚」

曾經風評一流的科克蘭尿布，自2025年改變供應商後被家長們大罵「變薄變爛」，漏尿、鬆垮、孩子起床濕答答。員工坦言客訴暴增，建議改買好奇（Huggies）或幫寶適，雖然貴一點，但寶寶乾爽，爸媽也安心。

3.科克蘭墨西哥塔可餐盒：外帶地雷

看似方便的塔可餐盒其實是打開即塌的「塑膠陷阱」，還常在車上爆開搞得滿地食物。更別說價格算下來每個塔可只含兩盎司內餡。不如買隻旋轉烤雞加新鮮玉米餅，自己做好吃又不雷。

4. 科克蘭咖啡豆：酸到心痛

雖然很受歡迎，但許多咖啡迷表示科克蘭咖啡豆偏酸、風味平淡，開封後也容易變質。建議選擇Trader Joe’s 或當地烘焙坊的新鮮中焙豆，小包裝喝完前風味更穩定。

5. 科克蘭廚房紙巾：越擦越煩

紙巾不夠吸水、容易破碎，一用多張就像把整卷灑在流理台。建議轉向Bounty紙巾，吸力強、用量省，長遠看反而更經濟。

6. 科克蘭燒烤牛胸肉（Burnt Ends）：牙齒受難記

這款預煮肉塊號稱「燒烤風味」，實際加熱後卻像在咬鞋墊。有網友建議長時間慢燉可改善，但這不就跟自己從生牛肉做一樣了嗎？既然如此，不如去附近的BBQ店來一份真正的燒烤饗宴。

7. 科克蘭蛋白棒：咬到懷疑人生

號稱高蛋白低糖，實際口感像乾掉的太妃糖混水泥。還有專家指出甜味劑erythritol可能引發胃脹氣與心血管疑慮。建議改吃原型食物如優格、水果，或成分簡單、天然甜味的健康能量棒。

8.科克蘭隱形眼鏡清潔液：便宜但不舒適

雖然價格划算，但使用後眼睛乾澀、有異物感，還有使用者向FDA投訴曾引發針眼。建議選擇Biotrue或Opti-Free等品牌，對眼睛溫和許多。

9.科克蘭綜合堅果：越吃越胖的陷阱

堅果雖然健康，但科克蘭的大桶包裝很容易「一把接一把」，熱量飆升不自知。建議買小包裝或回家立刻分裝成每日份量，幫助控制食量。

10. 科克蘭品牌服飾：紅一波又冷掉

曾一度成為TikTok潮流代表的科克蘭連帽衫與運動褲，如今熱潮退去，退貨暴增。員工指出服飾是退貨率最高項目之一。購買時不妨選擇可以試穿或提供免費退貨服務的服飾品牌，減少衝動購後悔。

延伸閱讀

▸ 生育給付統一補足10萬！政院推少子化對策2.0 明年編39億補助

▸ 外媒批台灣交通「每年死比911多」 警告外國旅客來台須三思

▸ 原始連結