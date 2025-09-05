　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不想躺「有人過世」的床！家屬鬧護理站　醫嘆：很為難

不少民眾到醫院看病時，對病床會有各種迷思，例如不願睡到前一位病人過世的床位。（示意圖／翻攝Pexels）

▲不少民眾到醫院看病時，對病床會有各種迷思，例如不願睡到前一位病人過世的床位。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

不少民眾到醫院看病時，對病床會有各種迷思，例如不願睡到前一位病人過世的床位。對此，ICU醫師陳志金日前在臉書發文指出，其實病人最好不要問。

陳志金提到，曾有家屬到護理站大鬧，要求換床，因為「這床的病人昨天才過世，我不要住這張！」護理師則解釋：「老實跟你們說，每一張床都有病人往生過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金補充，若要特別找一張從未有病人過世的床，對醫療人員而言幾乎不可能，因為床位並無此類註記，「真的要特別找一張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為我們不會有註記」。

陳志金說明，病床翻面或更換床墊也無法避免曾經有人使用過的事實，且比起病人更應擔心傳染力強的疾病，例如疥瘡。陳志金強調，病床在換給下一位病人之前，均會經過徹底清潔與消毒，不論上一位是出院或過世。

陳志金表示，「我們一般都不會跟病人說，病人最好也不要問，免得自尋煩惱，也拜託隔壁床的照顧者或看護不要亂說」，照護者或陪病家屬不宜散播不必要的恐慌，「有病床可以住院，已經比躺在急診等待的人好」。陳志金認為，「趕快把病治好，就可以回家躺自己的床，那才是最重要的。」

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「有病床就要感恩了，真的不要想太多」、「在醫院病逝不是每個人願意，以同理心對待往生者，死亡是每個人的終點站，有病床可以住就要感恩」、「每間房子都有死過人更何況醫院裡的床，要擔心的是床是否有消毒乾淨才是重點吧」、「去住院不就是希望治療好趕緊回家嗎？又不是出去玩還要挑吃好又住好，反倒是辛苦醫護人員了」。

延伸閱讀
江祖平控三立副總兒涉性侵！　命理師揭她前世身分：辭官為女性發聲
江祖平再嗆龔益霆「硬上後清乾淨」　預告還有更驚人爆料
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拼7000萬保釋金！　陳佩琪赴銀行「笑容藏不住」
江祖平再爆龔益霆「拉女進房間」企圖性侵！　邊脫邊喊：牌友兼砲
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上
江和樹曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙
LIVE／柯文哲可以回家了！　北院現場曝
獨／不只江祖平！　龔益霆噁男對話曝光：我擅長也很長
快訊／台2線嚴重事故！　貢寮至頭城雙向封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

急籌7000萬！他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

快訊／北市內湖熱飆38.1度　10縣市「高溫警示」

容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」　心理師：存10倍才能倒扣 

屏東衛生局抽驗中元節52件食品　結果出爐

客家小店送優惠！花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

全國首創！雲縣府偏鄉學校設置牙科診療椅　守護學童口腔健康

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

急籌7000萬！他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

快訊／北市內湖熱飆38.1度　10縣市「高溫警示」

容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」　心理師：存10倍才能倒扣 

屏東衛生局抽驗中元節52件食品　結果出爐

客家小店送優惠！花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

全國首創！雲縣府偏鄉學校設置牙科診療椅　守護學童口腔健康

收「交通事件待辦」郵件！民眾怕被詐　監理站揭真相

2屆FMVP雷納德密約風波延燒！快艇老闆喊冤「我也是受害者」

柯文哲可回家過中秋　陳佩琪赴銀行籌7000萬「笑容藏不住」

太魯閣國家公園新規上路！生態保護區禁帶寵物　3違規提高罰則

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開搶

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

獨／連環爆！江祖平舊愛約砲學妹「男友月收沒10萬請他離開」　龔益霆薪資曝

泰國北碧府「隱藏版森林溫泉」開箱！只要60泰銖在地人也愛泡　

江祖平爆龔益霆「拉女牌咖進房間」企圖性侵！邊脫邊喊：來當牌友兼砲友

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

柯文哲7000萬交保　網洗版：為難人家的數字

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

賣掉新竹農地！傳柯文哲「存款剩不到5000萬」

更多熱門

相關新聞

新竹生育率逆勢成長　外媒揭實情

新竹生育率逆勢成長　外媒揭實情

台灣生育率持續下降，越來越多年輕女性選擇不婚，成為全球最低生育率國家之一，號稱「台灣矽谷」的新竹卻逆勢出現小型嬰兒潮。

專家列Costco十大商品實測翻車

專家列Costco十大商品實測翻車

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

煮麵老是糊成一坨！麵攤老闆曝原因

煮麵老是糊成一坨！麵攤老闆曝原因

小吃店燙青菜剩空心菜　網揭主因

小吃店燙青菜剩空心菜　網揭主因

關鍵字：

周刊王陳志金

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面