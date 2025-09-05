不想躺「有人過世」的床！家屬鬧護理站　醫嘆：很為難

▲不少民眾到醫院看病時，對病床會有各種迷思，例如不願睡到前一位病人過世的床位。（示意圖／翻攝Pexels）

不少民眾到醫院看病時，對病床會有各種迷思，例如不願睡到前一位病人過世的床位。對此，ICU醫師陳志金日前在臉書發文指出，其實病人最好不要問。

陳志金提到，曾有家屬到護理站大鬧，要求換床，因為「這床的病人昨天才過世，我不要住這張！」護理師則解釋：「老實跟你們說，每一張床都有病人往生過。」

陳志金補充，若要特別找一張從未有病人過世的床，對醫療人員而言幾乎不可能，因為床位並無此類註記，「真的要特別找一張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為我們不會有註記」。

陳志金說明，病床翻面或更換床墊也無法避免曾經有人使用過的事實，且比起病人更應擔心傳染力強的疾病，例如疥瘡。陳志金強調，病床在換給下一位病人之前，均會經過徹底清潔與消毒，不論上一位是出院或過世。

陳志金表示，「我們一般都不會跟病人說，病人最好也不要問，免得自尋煩惱，也拜託隔壁床的照顧者或看護不要亂說」，照護者或陪病家屬不宜散播不必要的恐慌，「有病床可以住院，已經比躺在急診等待的人好」。陳志金認為，「趕快把病治好，就可以回家躺自己的床，那才是最重要的。」

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「有病床就要感恩了，真的不要想太多」、「在醫院病逝不是每個人願意，以同理心對待往生者，死亡是每個人的終點站，有病床可以住就要感恩」、「每間房子都有死過人更何況醫院裡的床，要擔心的是床是否有消毒乾淨才是重點吧」、「去住院不就是希望治療好趕緊回家嗎？又不是出去玩還要挑吃好又住好，反倒是辛苦醫護人員了」。

