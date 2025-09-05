台灣生育率全球墊底！新竹逆勢成長　外媒揭現實原因與代價

▲新竹縣市的生育率逆勢成長。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣生育率持續下降，越來越多年輕女性選擇不婚，成為全球最低生育率國家之一，號稱「台灣矽谷」的新竹卻逆勢出現小型嬰兒潮。

根據《Rest of World》報導，在新竹，科技公司提供的高薪與托育福利，讓養育多個孩子在經濟上變得可行，也是幫助生育率成長的重要因素。然而，代價是家庭中往往一方必須放棄職涯專心育兒，另一方則承受漫長工時壓力。

新竹是全球半導體產業的核心。台灣長年面臨全球最低的生育率之一，政府歷屆推出從生育獎金到單身聯誼等措施，將其視為國安問題，但收效有限。唯一的例外是新竹科學園區，這裡聚集了台積電（TSMC）、聯發科（MediaTek）、聯電（UMC）等約600家科技公司，所生產的晶片是手機、人工智慧等產品的關鍵。

儘管台灣去年總和生育率僅0.89，許多幼兒園與小學被迫關閉，但新竹卻似乎不受影響，生育率長期維持在接近1。當地居民表示，學校出現爆滿現象，月子中心甚至需要「搶名額」。隨著年輕人才為工作遷入，新竹人口持續增長，去年科學園區雇用人數超過17.7萬，這種現象被學者稱為「科學園效應（HSP effect）」。

中央研究院人口學者楊文山指出：「這是因為有大量處於適婚適育年齡的高學歷青年移入。他們收入較高也更穩定，因此更傾向成家。」

對比之下，全球多地生育率都在下滑。美國去年生育率降至1.6的歷史新低，舊金山的新生兒數量比2019年減少19%。聯合國則預測，全球人口將於2050年達到97億後才可能逐步下降；但東亞是例外，人口數在未來數十年將持續萎縮。

在新竹，一到放學時間，校門口擠滿了接送的家長與奔跑的孩子，這種場景在台灣其他地區已愈來愈罕見。39歲的郭小姐在與任職於聯發科的丈夫結婚後搬來新竹，育有兩個女兒。她辭去行政工作，成為全職媽媽。她說：「在這裡，生兩個孩子很普遍，有些家庭甚至生三個。」

新竹是全台唯一14歲以下兒童人數多於老人者的地區，人口成長過快也讓托育基礎設施面臨壓力。市議員、前聯電工程師劉崇憲坦言，市府正不斷擴建校舍、增設班級以應付需求。

科技公司也主動出招。台積電曾在2023年公開表示，該公司員工貢獻了當年全台新生兒的1.8%。聯詠提供每名子女每月最高5000元新台幣的育兒津貼至6歲，一些公司則允許彈性或遠距工作，以減輕父母負擔。

薪資優勢同樣顯著。新竹科技業從業人員平均年薪約185萬元新台幣，是全台平均的三倍；資深台積電員工甚至可達500萬元。這讓許多家庭可以選擇一方專職工作、另一方專心照顧孩子，且多半沿襲傳統性別分工。

郭小姐坦言，丈夫工時長，家務與育兒幾乎全落在自己身上，許多母親笑稱「我們都像偽單親媽媽」。雖然剛辭職時曾覺得失去自我，但隨著時間過去，她逐漸接受現狀。「有時會懷念工作，但我們做了選擇，這就是我們決定要過的生活。」

