身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

486先生自曝已經立好遺囑，做好遺產分配規劃。

意外總是來得突然，令人措手不及，因此提前規劃是有必要的。電商網紅「486先生」陳延昶身家超過10億，不過他已安排好後事，甚至也做好遺產分配，背後原因相當現實。

486先生在臉書發文提到，台灣許多富豪過世後，家人為了爭產撕破臉，為了錢反目成仇打官司。他出社會就一直認為「以他人為師」是非常重要的，所以經常對時事以及生活周遭的事情，會去思考事件本質為何，該如何避免重蹈覆轍。

486先生坦言，他在53歲的時候，決定立下遺囑，並做好遺產規劃分配，於是找來台灣最大的會計師事務所，詳盡告知所有財產事業，由專家來合法做避稅規劃之外，同時也為身後的遺產做好規劃，告訴兒子女兒爸爸很愛他們，這幾年給他們的贈與建議，如何做投資理財的建議外，還有財產會怎樣分配，為什麼這樣做的理由。

486先生指出，他叮囑兒女：「若有天我不在，他們要好好照顧媽媽之外，對我的2個堂弟家，對媽媽那邊的舅舅阿姨家，也希望若有需要，他們倆兄妹也可以伸出援手」，把他的希望，都公開說明。

486先生感嘆，每個父母當然都是希望自己死後孩子們可以互相照顧扶持，不管留下來的錢財有多少，在活著的時候好好的分配和規劃，不要偏心，「這是讓你死後孩子們能夠維持好的感情的最基礎最基本」，最後強調：「好的遺產規劃，不是為了省稅，而是為了省掉親情的裂痕」。

