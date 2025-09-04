　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

486先生自曝已經立好遺囑，做好遺產分配規劃。（圖／翻攝自陳昶臉書）

▲486先生自曝已經立好遺囑，做好遺產分配規劃。（圖／翻攝自陳昶臉書）

圖文／CTWANT

意外總是來得突然，令人措手不及，因此提前規劃是有必要的。電商網紅「486先生」陳延昶身家超過10億，不過他已安排好後事，甚至也做好遺產分配，背後原因相當現實。

486先生在臉書發文提到，台灣許多富豪過世後，家人為了爭產撕破臉，為了錢反目成仇打官司。他出社會就一直認為「以他人為師」是非常重要的，所以經常對時事以及生活周遭的事情，會去思考事件本質為何，該如何避免重蹈覆轍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生坦言，他在53歲的時候，決定立下遺囑，並做好遺產規劃分配，於是找來台灣最大的會計師事務所，詳盡告知所有財產事業，由專家來合法做避稅規劃之外，同時也為身後的遺產做好規劃，告訴兒子女兒爸爸很愛他們，這幾年給他們的贈與建議，如何做投資理財的建議外，還有財產會怎樣分配，為什麼這樣做的理由。

486先生指出，他叮囑兒女：「若有天我不在，他們要好好照顧媽媽之外，對我的2個堂弟家，對媽媽那邊的舅舅阿姨家，也希望若有需要，他們倆兄妹也可以伸出援手」，把他的希望，都公開說明。

486先生感嘆，每個父母當然都是希望自己死後孩子們可以互相照顧扶持，不管留下來的錢財有多少，在活著的時候好好的分配和規劃，不要偏心，「這是讓你死後孩子們能夠維持好的感情的最基礎最基本」，最後強調：「好的遺產規劃，不是為了省稅，而是為了省掉親情的裂痕」。

延伸閱讀
女兒想全額招待60歲老媽出國卻心超累　全場嘆：長輩一律跟團
女子超商偷比「國際求救手勢」　員工一看秒懂！警逮捕家暴男
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台灣首例！公共藝術爆抄襲　判賠200萬並銷毀
拇趾外翻「年輕族群激增」　醫點名3類人要小心
身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產
神魔之塔創辦人3900萬標下黃仁勳原味皮衣　捐香港科大當獎學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

泡麵排第3！外國人「超愛的台灣伴手禮」前10名曝　這1物突然爆紅

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

明年上路！新制「育嬰留停、家庭照顧假」6大QA一次看懂

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

泡麵排第3！外國人「超愛的台灣伴手禮」前10名曝　這1物突然爆紅

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

為什麼他總是不回你？占星師點名三大「回訊黑名單」星座

弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

小一童功課寫太晚「怕吵到爸媽」　1舉動網笑翻：我女兒也這樣

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

明年上路！新制「育嬰留停、家庭照顧假」6大QA一次看懂

習近平、普丁聊器官移植後　美國會火速推法案強制揭露＋重罰制裁

獨／台灣首例！高雄公部門公共藝術爆侵權　判賠200萬並銷毀

北市警涉包庇賭博「31路大搜索」　離職記者疑插乾股同遭約談

產地直送新北！ 彰化150款優鮮農產　板橋大遠百限時開賣

《進行曲》催淚戲是真的！　牧森自曝叛逆人生：以前跟爸爭執只有被打的份

YTR魚乾「愛貓罹癌再動刀」　吐心聲： 不知還能過這樣的日子多久

台船無人艇遙導控完全自製擁搶單優勢　明年匯率持平就能轉盈

直擊／SJ D＆E現身「台下反應」嚇到他們！東海：很陌生，不要生氣

頭皮醫美正夯！皮膚科醫師：生髮只是開始，關鍵在於「留住髮絲」

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

【再不鎖車門啊】朋友慣性不鎖車她偷溜進去　擺拍四格限動後才被發現XD

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

看93閱兵喊嚇尿！館長：青鳥會萬念俱灰

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

更多熱門

相關新聞

煮麵老是糊成一坨！麵攤老闆曝原因

煮麵老是糊成一坨！麵攤老闆曝原因

台灣「麵食主義」的民眾不可勝數，不過自己在家煮麵條時，一不小心可能就會煮到整坨黏在一起。對此，有麵攤老闆解釋，麵條煮到糊成一坨，最大的可能原夬就是水加太少，麵條沒有空間翻身、攪動。他也分享一個小撇步，在麵條煮完後，過冰水或加一點冷水，能夠使麵條變得更加緊實，不容易黏在一起。

小吃店燙青菜剩空心菜　網揭主因

小吃店燙青菜剩空心菜　網揭主因

日本飲料有魔力？一票人點頭：看到販賣機就想買

日本飲料有魔力？一票人點頭：看到販賣機就想買

男友嫌「不是處女」！妹子心寒「用道德批判我」

男友嫌「不是處女」！妹子心寒「用道德批判我」

老公難孕！婆婆逼人妻「跟小叔生孩」：都是我家男人

老公難孕！婆婆逼人妻「跟小叔生孩」：都是我家男人

關鍵字：

周刊王486先生

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面