生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開

棉花棒,挖耳朵,掏耳朵,清耳朵（圖／達志／示意圖）

▲棉花棒示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名陳姓女子2年前在淘寶上購買棉花棒，近日卻有員警持拘票上門抓人，最後她不只被關一段時間，還繳了10萬元罰鍰。對此，許多網友也曾在網路上詢問能否在淘寶購買棉花棒，基隆關也給出詳細的答案。

據《中視新聞》報導，陳女2年前花費480元，在淘寶購買了20包棉花棒，但東西在海關處就被銷毀。沒想到，她近日被警方上門逮捕，對方還說不服從就會發布通緝，最後只能跟員警回去派出所，在鐵籠內待了一晚。

陳女表示，她買完棉花棒就出國不在台灣，僅知道東西被海關銷毀，不知道有公文寄來，最後卻要付出200倍金額的代價，讓她非常疑惑，質疑2年多前的事現在才來罰人，「政府真的有這麼缺錢嗎？」

事實上，不少網友不清楚詳細規範。有網友曾在臉書社團「台灣淘寶人」詢問，「棉花棒可以買嗎？會不會在台灣海關被歸為醫療用品？」當時就有不少網友提醒，商品可能被判定是醫療用品，或是包裝有滅菌、無菌、醫、藥就有可能出事。

對此，財政部在官網曾發布新聞稿表示，依據醫療器材管理法第25條規定，進口醫療器材應向中央主管機關衛生福利部申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。違反者，依同法第62條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

基隆關進一步說明，如果民眾進口的醫療器材是專門供個人使用，且符合特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表所列項目及數量，則無需申請輸入許可，包括OK繃（60個、片）、液體OK繃（4條、罐、瓶、支）、棉棒（200支）、衛生套（60個）、衛生棉條（120個）、日拋隱形眼鏡（單一度數60片）每人以單一品牌及2種不同度數為限、矯正鏡片（1副），以及醫用口罩（250個、片）等，但每人每半年只能免證輸入1次。

基隆關呼籲，民眾網購醫療器材前，務必注意醫療器材種類及限額是否符合上述免證規定，相關規定及申請輸入許可途徑，可上衛生福利部食品藥物署官網查詢【網址：https://www.fda.gov.tw，路徑：業務專區/醫療器材/輸入通關與專案進口/醫療器材專案核准製造或輸入專區/便捷通關管理方式（專供個人自用或臨床試驗用）】。

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑幫男砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人
國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘
資深男星家中猝逝　享壽80歲！

40歲男戒掉2食物又養成1習慣　成功甩肉16公斤、血糖也穩定了

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開

中央大學聯手美國德州名校　引領台灣能源轉型與太空發展

下個颱風「劍魚」可能生成！各國最新路徑預測　一路壓著向西走　

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

直擊／dtto friends早餐風快閃店搶先看　全新角色、隱藏彩蛋等你找

快訊／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

孕肚緊貼「核廢料乾貯場」拍照！美國挺核女呼籲台灣人去投票

玲玲颱風急逼九州！鄭明典曬一圖：對流很強恐致災

蛋白質輕鬆達標！5招補充15公克蛋白質的簡單方法

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

虞書欣爆霸凌

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

《怪奇物語》米莉芭比布朗宣布當媽！　21歲沒懷孕「直接領養」甜揭私密心聲

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

快訊／汐止驚傳街頭亂鬥　1人被刀刺胸送醫搶救

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

中央大學聯手美國德州名校　引領台灣能源轉型與太空發展

下個颱風「劍魚」可能生成！各國最新路徑預測　一路壓著向西走　

嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

【換了新爸爸？】搭電梯前還是威嚴把拔 進電梯後黃金獵犬都傻眼了

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

有颱風？全台轉易雨濕又熱

超討厭接電話！他曝「唯獨1人」絕對接　全場點頭

型男總裁上班了！林裕凱重開IG「打廣告」

玲玲急逼九州！鄭明典曬一圖示警

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

從話術到視訊全是戲 阿甘局長為您撕開詐騙假面

從話術到視訊全是戲 阿甘局長為您撕開詐騙假面

屏東縣政府警察局長甘炎民接受警廣專訪時提醒，詐騙集團常以「高報酬投資」或「高薪求職」等話術設局，甚至假冒政府機關恐嚇民眾。他強調天下沒有穩賺不賠的行業，遇到太好康的機會一定要多查一分、多想一秒，並善用「打詐儀錶板」提升防詐意識，守住辛苦血汗錢。

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉

高雄「碰」巨響！機車高速撞賓士

高雄「碰」巨響！機車高速撞賓士

一起掛網玩遊戲　男突聽到「線上好友被殺害」

一起掛網玩遊戲　男突聽到「線上好友被殺害」

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／汐止新台五路外勞打群架　

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

