台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名陳姓女子2年前在淘寶上購買棉花棒，近日卻有員警持拘票上門抓人，最後她不只被關一段時間，還繳了10萬元罰鍰。對此，許多網友也曾在網路上詢問能否在淘寶購買棉花棒，基隆關也給出詳細的答案。

據《中視新聞》報導，陳女2年前花費480元，在淘寶購買了20包棉花棒，但東西在海關處就被銷毀。沒想到，她近日被警方上門逮捕，對方還說不服從就會發布通緝，最後只能跟員警回去派出所，在鐵籠內待了一晚。

陳女表示，她買完棉花棒就出國不在台灣，僅知道東西被海關銷毀，不知道有公文寄來，最後卻要付出200倍金額的代價，讓她非常疑惑，質疑2年多前的事現在才來罰人，「政府真的有這麼缺錢嗎？」

事實上，不少網友不清楚詳細規範。有網友曾在臉書社團「台灣淘寶人」詢問，「棉花棒可以買嗎？會不會在台灣海關被歸為醫療用品？」當時就有不少網友提醒，商品可能被判定是醫療用品，或是包裝有滅菌、無菌、醫、藥就有可能出事。

對此，財政部在官網曾發布新聞稿表示，依據醫療器材管理法第25條規定，進口醫療器材應向中央主管機關衛生福利部申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。違反者，依同法第62條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

基隆關進一步說明，如果民眾進口的醫療器材是專門供個人使用，且符合特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表所列項目及數量，則無需申請輸入許可，包括OK繃（60個、片）、液體OK繃（4條、罐、瓶、支）、棉棒（200支）、衛生套（60個）、衛生棉條（120個）、日拋隱形眼鏡（單一度數60片）每人以單一品牌及2種不同度數為限、矯正鏡片（1副），以及醫用口罩（250個、片）等，但每人每半年只能免證輸入1次。

基隆關呼籲，民眾網購醫療器材前，務必注意醫療器材種類及限額是否符合上述免證規定，相關規定及申請輸入許可途徑，可上衛生福利部食品藥物署官網查詢【網址：https://www.fda.gov.tw，路徑：業務專區/醫療器材/輸入通關與專案進口/醫療器材專案核准製造或輸入專區/便捷通關管理方式（專供個人自用或臨床試驗用）】。