要交棒？柯建銘否認被逼宮：總召任期1年　吳思瑤表現100分要慰留

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

隨著民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表態，不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部重組，黨團書記長陳培瑜也宣布即刻起卸下本會期民進黨團書記長一職。而副書記長林月琴、郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都發文表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團，黨團副幹事長王義川則尚未回應。而總召柯建銘稍早接受電訪表示，她們表現都100分，會慰留當幹部。至於針對遭外界逼宮辭去總召一事，柯建銘批評，是部分媒體炒作，朝小野大時要團結，總召任期是一年的。

726、823大罷免及核三公投延役落幕，民進黨內部進入檢討和改組階段，民進黨立委林俊憲上午透過自錄影片表示，執政成效會影響到選民投票意向，民進黨必須在未來回應民意期待，包括在國會作戰的民進黨團，也應該做總檢討。

下午民進黨團隨即爆發請辭潮，從連任三會期的幹事長吳思瑤表態不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部改組，隨著書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都發文表態，將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團等。

對此，總召柯建銘稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，吳思瑤、陳培瑜等全都表現100分，當然要請她們續任，而續任是下會期的事情。

至於外界聲浪逼宮辭去總召一職，柯建銘反問，什麼逼宮？講話講清楚，「那是中時、聯合報在炒作的，不要隨之起舞」，他也強調，「黨團就是在朝小野大時要增加團結、不斷戰鬥，就這樣而已」。

柯建銘更強調，大罷免大成功，什麼要檢討？130萬連署，大民意都起來了，所有人民都站出來反共護台。他也說，謝謝指教，總召任期是一年的。