政治 政治焦點 國會直播 專題報導

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

▲▼會後聯訪 柯建銘 行政院長卓榮泰 藍白黨團三長 會商國政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團三長，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免失利後，不少人將矛頭指向點燃罷免烽火的民進黨團總召柯建銘，包括民進黨立委王世堅都認為柯建銘應該請辭以示負責。不過，由於總召責任沉重，加上並無接班梯隊，黨內鮮少有人敢貿然接下這個位置。不過多名綠營人士表示，柯建銘在罷免後選擇收斂鋒芒，配合大環境及執政需求，已回到幕後「大顧問、大軍師」的角色了。

立法院長韓國瑜13日召集朝野協商「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，而民進黨團總召柯建銘相較以往協商時的火藥味濃厚與立場強硬，這次卻明顯收斂鋒芒，變得溫柔，也低調許多。

大環境及執政需求　柯建銘低調轉幕後顧問

多名綠營人士表示，柯建銘原本長年扮演幕後「大顧問、大軍師」的掌舵手角色，直到本屆前兩會期因朝小野大，遭遇在野黨藍白連手強力攻擊，由於熟悉攻防節奏，過去長時間衝在最前線，不得不親上火線保護背後50位弟弟妹妹，也因此他是最早拋出「大罷免」概念的人。

然而，歷經大罷免大失利，加上身體狀況影響，如今柯建銘也逐步退居幕後，回歸一般黨團議事攻防模式，這樣的轉變，某種程度也營造出執政黨更願意與在野溝通、展現合作誠意的態度。綠委表示，要說總召有什麼不一樣，其實就是隨著大環境及目前執政需求調整；外界雖較少看到總召現身，但幹事長、書記長仍會每天向總召報告，討論議題與議案走向，柯建銘仍持續主導決策，必要時依舊會出手。

至於哪些議題會找總召討論？一名助理舉例，有些表面上並不受關注，卻可能撼動政局的重要議題，往往是總召先行嗅到風向，主動召集相關立委開會並拍板。例如去年將國會擴權法案定調為「毀憲亂政」，就是由柯建銘主導並規劃一系列記者會；而8月20日「沒有司法迫害 只有司法特權 譴責民眾黨 為救柯文哲 修法毀司法！」記者會，則屬於基礎回應，由黨團幹部自行判斷即可，但仍會事前知會總召以示尊重。

吳思瑤扛黨團主力　成府院黨關鍵溝通橋樑

黨團七長理論上分工明確，幹事長對外、書記長對內，副幹事長、副書記長則協助各項工作。不過，自本屆以來，因朝小野大、議題攻防頻繁，幾乎每天都需要黨團對外回應，使得連續三會期擔任幹事長的吳思瑤成為民進黨團固定的對外門面，不管議題大小，媒體往往都直接鎖定幹事長發問，甚至是一定要得到她的回應。

然而，吳思瑤不僅要經營選區以及處理自己在司法及法制委員會的質詢業務，還要代表黨團召開記者會，協調黨內成員立場衝突，更肩負黨團與府院黨的溝通角色。副幹事長林楚茵、王義川雖然經常透過社群平台及政論節目分擔發聲、增加曝光度，但在外界眼中，幹事長仍是黨團最高對外發言代表，導致她沒有迴避、選擇議題的空間，如同黨團地縛靈般，幾乎所有黨團記者會都少不了她的身影。

綜觀黨團運作，一名助理認為，本會期的幹事長吳思瑤與書記長陳培瑜受訪次數遠高於其他幹部，但沒有人是全知全能的，這樣的分工除了難以負荷外，也容易讓在野黨將特定幹部當作攻擊箭靶，長期下來恐導致負面標籤難以撕下，重創形象。若黨團成員的發言受訪次數能更平均，除了能給予不同人訓練機會、經驗累積，也能培育黨內新戰將，或許能分散風險值並降低幹部陣亡率。

08/23 全台詐欺最新數據

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸軍師角色」

柯建銘吳思瑤民進黨團陳培瑜

