生活 生活焦點

七美、望安機場明年改建　耗資近6億元與日本建築師合作

▲▼望安機場改建示意圖。（圖／民航局提供）

▲望安機場改建示意圖。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部民航局推動七美、望安機場整體外觀風貌新建及改建工程，升級離島機場基礎設施，總經費約5.979億元，與日本知名建築師團紀彥、以及地景設計師吳書原合作，預計明年發包，施工時間855天，將改善機場外觀，並提升服務設施。

為提升離島機場設施，民航局去年起針對七美、望安、蘭嶼及綠島等4座偏遠離島機場進行改善工程，並分為「七美、望安」及「蘭嶼、綠島」2個標案進行，其中，蘭嶼及綠島機場今年5月動土，預計2027年完工；七美、望安機場原定今年底發包，考量營建人力量能，預計明年重新發包。

民航局長何淑萍指出，七美、望安擁有豐富自然景觀與獨特人文風情，此次改建七美及望安機場航廈總經費約5.979億元，以融合在地文化與景觀特色為核心，委由建築師許宗熙團隊，與日本知名建築師團紀彥、以及地景設計師吳書原共同合作。

何淑萍表示，新航廈將優化旅客服務空間與動線，其中，七美航空站外觀融入島嶼五處海灣曲線與雙心石滬意象，望安航空站則以張開雙臂迎向台灣本島的造型，提升航廈辨識度。

民航局表示，考量離島營建人力量能，為利工程順利發包，經修正檢討後，七美、望安機場預計明年重新發包，完工後盼結合藍色公路與島際航線，串聯更多觀光行程。

▲▼七美機場改建示意圖。（圖／民航局提供）

▲七美機場改建示意圖。（圖／民航局提供）

相關新聞

國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

國道1號新營服務區啟用已40年，考量尖峰空間和停車位不敷使用，建築物老舊，新營服務區將耗資9.81億元進行「賣場改建及基地空間調整改善工程」，今(21日)舉辦開工祈福典禮，預計119年完工啟用。

花蓮193線中山橋改建　8 ／14封橋單線雙向通車

花蓮193線中山橋改建　8 ／14封橋單線雙向通車

信義區43年國宅每坪115萬成交　在地洩創價關鍵

信義區43年國宅每坪115萬成交　在地洩創價關鍵

板橋黃石市場全新亮相　侯友宜：傳承市場文化

板橋黃石市場全新亮相　侯友宜：傳承市場文化

吉安溪橋及中山橋改建　7月中封橋單線雙向通行

吉安溪橋及中山橋改建　7月中封橋單線雙向通行

關鍵字：

七美機場望安機場改建

