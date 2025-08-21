國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

▲國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道1號新營服務區啟用已40年，考量尖峰空間和停車位不敷使用，建築物老舊，新營服務區將耗資9.81億元進行「賣場改建及基地空間調整改善工程」，今(21日)舉辦開工祈福典禮，預計119年完工啟用。

新營服務區自民國67年啟用至今已逾40年，隨國道車流逐年成長，現有服務空間與停車數量在尖峰時段已顯不足，加上建物老舊、維護成本增加，高公局推動全面性的改建與改善工程。

施工規劃將採「半半施工」方式，透過區域調撥完成整體交通動線與基地改善，同時確保服務區營運不中斷，維持原有服務品質。

交通部高速公路局今（21）日上午10時在國道1號新營服務區舉行「賣場改建及基地空間調整改善工程」開工祈福典禮，高公局表示，改建後的建築設計將融入台南在地特色與自然景觀，南下方向以稻田風光為主題，北上則以琵鷺展翅意象，象徵旅程平安順遂。

未來工程將聚焦於「優化區內動線」、「增加停車位」、「提升商場空間」及「取得黃金級綠建築標章」，打造更舒適的休憩環境。

高公局說明，該工程總經費約新台幣9.81億元，工期52個月，預計於119年完工啟用。新營服務區將成為全國首座進行全面性空間調整改善的國道服務區，提供用路人更便捷與優質的行旅體驗。