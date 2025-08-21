　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

▲▼國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（圖／高公局提供）

▲國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道1號新營服務區啟用已40年，考量尖峰空間和停車位不敷使用，建築物老舊，新營服務區將耗資9.81億元進行「賣場改建及基地空間調整改善工程」，今(21日)舉辦開工祈福典禮，預計119年完工啟用。

新營服務區自民國67年啟用至今已逾40年，隨國道車流逐年成長，現有服務空間與停車數量在尖峰時段已顯不足，加上建物老舊、維護成本增加，高公局推動全面性的改建與改善工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施工規劃將採「半半施工」方式，透過區域調撥完成整體交通動線與基地改善，同時確保服務區營運不中斷，維持原有服務品質。

▲▼國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（圖／高公局提供）

▲國1新營服務區改建今舉辦開工祈福典禮。（圖／高公局提供）

交通部高速公路局今（21）日上午10時在國道1號新營服務區舉行「賣場改建及基地空間調整改善工程」開工祈福典禮，高公局表示，改建後的建築設計將融入台南在地特色與自然景觀，南下方向以稻田風光為主題，北上則以琵鷺展翅意象，象徵旅程平安順遂。

未來工程將聚焦於「優化區內動線」、「增加停車位」、「提升商場空間」及「取得黃金級綠建築標章」，打造更舒適的休憩環境。

▲▼國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（圖／高公局提供）

▲▼國1新營服務區將改建賣場。（圖／高公局提供）

▲▼國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（圖／高公局提供）

▲▼國1新營服務區將改建賣場。（圖／高公局提供）

▲▼國1新營服務區將改建賣場及基地空間調整。（圖／高公局提供）

高公局說明，該工程總經費約新台幣9.81億元，工期52個月，預計於119年完工啟用。新營服務區將成為全國首座進行全面性空間調整改善的國道服務區，提供用路人更便捷與優質的行旅體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國北教體育系爆霸凌！新生不是按讚「被學長姐指名開罵」炎上

故宮「肉形石」首度前進東台灣！蘭陽博物館展出15件文物

中風爸看3次中醫被收27萬！台中衛生局開鍘　限期改善最高罰10萬

115年文化預算編列增7億　加強文化外交、擴大音樂節、文創商模

防水外套是「智商稅」？ 網喊騎車選雨衣就夠　紡織業者給答案

「陳聖文自製核水」被喝掉　他點名青鳥：要不要喝光電板紅水？

國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

快訊／北市信義熱飆38.8度　5縣市高溫警示

年輕工程師不菸、無家族史！「1症狀」竟是肺結節　醫驚：不寒而慄

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

國北教體育系爆霸凌！新生不是按讚「被學長姐指名開罵」炎上

故宮「肉形石」首度前進東台灣！蘭陽博物館展出15件文物

中風爸看3次中醫被收27萬！台中衛生局開鍘　限期改善最高罰10萬

115年文化預算編列增7億　加強文化外交、擴大音樂節、文創商模

防水外套是「智商稅」？ 網喊騎車選雨衣就夠　紡織業者給答案

「陳聖文自製核水」被喝掉　他點名青鳥：要不要喝光電板紅水？

國1新營服務區改建「增加停車位、提升商場空間」　119年完工

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

快訊／北市信義熱飆38.8度　5縣市高溫警示

年輕工程師不菸、無家族史！「1症狀」竟是肺結節　醫驚：不寒而慄

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

生活熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

有颱風？全台轉易雨濕又熱

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

更多熱門

相關新聞

交通部公布「優先席圖示」增1類別　博愛座走入歷史

交通部公布「優先席圖示」增1類別　博愛座走入歷史

配合立法院日前修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案。台鐵預計法規修正後4個月內調整，高鐵除文字已調整外，後續也將配合修改圖示。

快訊／台南中西區出租套房電箱起火6房客安全疏散

快訊／台南中西區出租套房電箱起火6房客安全疏散

台南東區最貴店面！　15年7-11門市換建商當房東

台南東區最貴店面！　15年7-11門市換建商當房東

穿越百年前府城！台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

穿越百年前府城！台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

台南表揚20位「好人好事代表」蔡明憲20年捐助南消逾三千萬

台南表揚20位「好人好事代表」蔡明憲20年捐助南消逾三千萬

關鍵字：

台南新營服務區國道1號改建交通部高公局

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面