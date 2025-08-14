花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

▲▼中山橋施工期間汽機車南北向動線示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程」，自113年10月開工，中山橋（縣道193線15K+822～15K+912）將於今年8月14日起開始封橋進行交通管制，採「分階段、半半施工」，施工期間交通管制採單線雙向通車，至115年底完工。

花蓮縣政府說明表示，第一階段施工期間交通管制及用路人注意事項：

中山橋（縣道193線15K+822～15K+912）

1.施工期間：114年8月14日～115年5月15日

2.交通方式：採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行，請配合現場指揮。

3.夜間吊樑作業：10月30日～11月4日、115年1月15～20日，每晚22:00～06:00僅留單線雙向通行，現場有旗手引導，請耐心等候。

4.現場標誌：工區前1公里、300公尺、100公尺及現場均設有預告標誌與警示燈，請提前減速，注意標線與分流指示。

5.特別提醒：部分時段將有全橋封閉或單線雙向通行，請依現場人員及臨時標誌行駛，勿搶道。

6.大型車輛注意：此路段同為大型車通行路線，請依速限慢行，遇有壅塞或緊急車輛請主動禮讓。

花蓮縣政府提醒鄉親，施工期間建議小客車、機車改行台9線（中正路）、台11線 （海岸路）。施工期間，兩橋均有專人指揮交通，晚上7點之後也設有電子旗手；行經工區請減速慢行，勿違規超車或臨時停車，避免造成交通壅塞。最新交通資訊將透過警察廣播電台、花蓮縣政府網站及社群媒體公告，請行前查詢，配合現場指示行駛。

花蓮縣政府也呼籲，吉安溪橋及中山橋改建工程攸關地方交通命脈，施工期間如造成不便，敬請體諒並配合各項交通管制，共同維護自身及他人通行安全，期待嶄新橋梁早日完工啟用。

