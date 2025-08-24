　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追女師遭封鎖！男找「大咖議員」衝校長室逼見面　噁喊：很想X妳

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲高雄安姓男子跟蹤騷擾女老師遭判刑。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名安姓男子長期熱烈追求一名女老師，被女老師拒絕封鎖後，安男還找來當時一名大咖議員陪同，闖入學校辦公室要求見面，行徑讓女老師感到害怕，只好提告，法院審理後，認定安男行為已違反《跟蹤騷擾防制法》，判處2個月徒刑，得易科罰金。安男再上訴，遭高雄高分院駁回。全案定讞。

根據判決內容，安男與女老師同為高雄市某個政治性社團的成員，兩人認識多年，安男對女老師產生愛慕之情，除多次送禮示好，甚至曾將茅台酒當作禮物獻上，然而，女老師始終明確拒絕安男的示愛，最終將他拉黑封鎖。

不料，安男不甘心被拒，竟請託當時擔任高雄市議會議長的曾姓議員出面陪同，前往女老師服務的學校，直接進入校長室要求安排與女老師會面。儘管女老師迫於無奈出面，但仍再次表明立場，但安男仍未罷休，事後更以紙條手寫「寶寶夫人」、「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」、「觀世音菩薩說我倆前世是金童玉女」、「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想X妳（Fuck you！）」大膽向女老師告白，並將這些內容不堪入目的紙條，投入女方住家信箱，此外，還多次前往女老師母親家，在門把上懸掛紅豆湯、碗粿等食物示好。

由於安男的行為對女老師造成心理壓力與恐懼，女方決定報警處理。法院審理時，安男否認有騷擾行為，辯稱「我跟女老師是無話不談的好朋友，我們講話沒有尺度」，對方曾答應協助販售茅台酒卻未履行，他只是希望討回物品才會帶人前往學校，但法官綜合事證後認為，安男多次接觸與言語已構成明顯騷擾，最終依《跟騷法》裁定處以有期徒刑2月，得易科罰金。

安男又上訴，控訴女老師私下行為大膽、情史豐富，再次強調兩人是好友才會傳送那些信件，且自認他一身清白，無前科，平時常做善事，不應該被女老師汙衊。他因有88歲老母要扶養，需要將茅台酒賣掉換現金周轉，女老師不想還酒才跟他翻臉等語。

不過高雄高分院檢視相關證據，發現安男帶議員來學校施壓時，見到女老師就表示「既然我們見面了，東西也算了，這件事到此為止，希望以後也能當朋友」，顯然安男被封鎖後，還透過民意代表聯絡，想和女老師見面，顯然對女老師造成身心壓力，不採信安男說法，判定安男犯行屬實，駁回上訴。全案定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向太每月付撫養費！　金額增20倍「養一輩子」
男找「大咖議員」衝校長室逼女師見面！　噁喊：很想X妳
快訊／15縣市高溫警示　雙北飆38度
孫安佐買千發子彈原因曝！　孫鵬救兒燒千萬：和狄鶯靠藥才能睡
白沙屯媽「籤詩」預言大罷免結局？　全場愣：真的很神
大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追女師遭封鎖！男找「大咖議員」衝校長室逼見面　噁喊：很想X妳

20包薯條不要炸、培根焗烤飯不要培根！　新竹白目奧客下場曝

天災毀路！花蓮鹽寮山嶺路花7千萬復建　17處路段招標施工

掐死女友2度辱屍判無期！19歲憲兵求自首減刑　二審26日宣判

提高馬太鞍溪堰塞湖警戒資訊！空勤直升機馳援裝設監測水位計

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

美籍網紅北市直播中被逮！深夜睡火車站挨告遭通緝　上銬畫面曝

違停遭拍照檢舉當街爆衝突　駕駛怒嗆「大家都覺得是騷擾」

獨／鬼門開遇三寶女騎士「鬼擋牆」2傷！意外曝警沒同理心

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

追女師遭封鎖！男找「大咖議員」衝校長室逼見面　噁喊：很想X妳

20包薯條不要炸、培根焗烤飯不要培根！　新竹白目奧客下場曝

天災毀路！花蓮鹽寮山嶺路花7千萬復建　17處路段招標施工

掐死女友2度辱屍判無期！19歲憲兵求自首減刑　二審26日宣判

提高馬太鞍溪堰塞湖警戒資訊！空勤直升機馳援裝設監測水位計

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

美籍網紅北市直播中被逮！深夜睡火車站挨告遭通緝　上銬畫面曝

違停遭拍照檢舉當街爆衝突　駕駛怒嗆「大家都覺得是騷擾」

獨／鬼門開遇三寶女騎士「鬼擋牆」2傷！意外曝警沒同理心

七美、望安機場明年改建　耗資近6億元與日本建築師合作

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日收到祝福

台中石岡熱氣球8/29升空　開車接駁交通攻略一次看

太陽娃娃也救不了！台鋼大巨蛋吞7敗　洪總認為輸球是技不如人

買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

2025中秋禮盒大公開！奢華典雅、經典手工　超過20款必買清單一次看

星巴克、藏壽司齊插旗　「高雄最南區」新案價2字頭

航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

【這個反應差太多了吧】母女問爸穿搭好看嗎？冷淡回應→浮誇稱讚

社會熱門新聞

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

女看護照顧失智母　北市男深夜侵犯：我不會射在裡面

美籍網紅北市直播中被逮　上銬畫面曝

恐怖瞬間曝！高雄2行人站斑馬線上　遭19歲騎士撞噴

獨／金管會淪「幣想」幫兇　天道盟主謀上銬畫面曝

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

高雄槍擊命案凶嫌傳翻牆進校園　谷百合驚：會釀恐慌

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

機車阿里山摔入水溝　騎士離奇失蹤

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

更多熱門

相關新聞

女騎士突停路中遭撞2傷　意外曝警沒同理心

女騎士突停路中遭撞2傷　意外曝警沒同理心

鬼門才開就在馬路遇到「三寶」鬼擋牆！高雄市一名男子深夜騎車經過鼓山區文忠路時，前面一名女騎士竟然突然煞停在馬路中間，男子沒注意就撞上去，結果雙雙受傷。不過這起車禍卻意外扯出員警沒有同理心。

高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

高雄槍擊命案凶嫌傳翻牆進校園　谷百合驚：會釀恐慌

高雄槍擊命案凶嫌傳翻牆進校園　谷百合驚：會釀恐慌

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

關鍵字：

安男女老師跟蹤騷擾高雄法院

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面