追女師遭封鎖！男找「大咖議員」衝校長室逼見面　噁喊：很想X妳

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名安姓男子長期熱烈追求一名女老師，被女老師拒絕封鎖後，安男還找來當時一名大咖議員陪同，闖入學校辦公室要求見面，行徑讓女老師感到害怕，只好提告，法院審理後，認定安男行為已違反《跟蹤騷擾防制法》，判處2個月徒刑，得易科罰金。安男再上訴，遭高雄高分院駁回。全案定讞。

根據判決內容，安男與女老師同為高雄市某個政治性社團的成員，兩人認識多年，安男對女老師產生愛慕之情，除多次送禮示好，甚至曾將茅台酒當作禮物獻上，然而，女老師始終明確拒絕安男的示愛，最終將他拉黑封鎖。

不料，安男不甘心被拒，竟請託當時擔任高雄市議會議長的曾姓議員出面陪同，前往女老師服務的學校，直接進入校長室要求安排與女老師會面。儘管女老師迫於無奈出面，但仍再次表明立場，但安男仍未罷休，事後更以紙條手寫「寶寶夫人」、「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」、「觀世音菩薩說我倆前世是金童玉女」、「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想X妳（Fuck you！）」大膽向女老師告白，並將這些內容不堪入目的紙條，投入女方住家信箱，此外，還多次前往女老師母親家，在門把上懸掛紅豆湯、碗粿等食物示好。

由於安男的行為對女老師造成心理壓力與恐懼，女方決定報警處理。法院審理時，安男否認有騷擾行為，辯稱「我跟女老師是無話不談的好朋友，我們講話沒有尺度」，對方曾答應協助販售茅台酒卻未履行，他只是希望討回物品才會帶人前往學校，但法官綜合事證後認為，安男多次接觸與言語已構成明顯騷擾，最終依《跟騷法》裁定處以有期徒刑2月，得易科罰金。

安男又上訴，控訴女老師私下行為大膽、情史豐富，再次強調兩人是好友才會傳送那些信件，且自認他一身清白，無前科，平時常做善事，不應該被女老師汙衊。他因有88歲老母要扶養，需要將茅台酒賣掉換現金周轉，女老師不想還酒才跟他翻臉等語。

不過高雄高分院檢視相關證據，發現安男帶議員來學校施壓時，見到女老師就表示「既然我們見面了，東西也算了，這件事到此為止，希望以後也能當朋友」，顯然安男被封鎖後，還透過民意代表聯絡，想和女老師見面，顯然對女老師造成身心壓力，不採信安男說法，判定安男犯行屬實，駁回上訴。全案定讞。

