社會 社會焦點 保障人權

「父親缺3萬醫藥費」高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

▲鹽埕區一名婦人又落入網路交友詐騙老梗，詐騙集團以「假親友急需手術費」手法行騙，行員機警通報。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

網路交友詐騙層出不窮，手法推陳出新。前天(22日)上午，高雄市鹽埕區一名婦人又落入網路交友詐騙老梗，詐騙集團以「假親友急需手術費」手法行騙，幸虧銀行行員機警通報，加上警方及時到場勸說，成功阻止婦人匯款，保住3萬元積蓄。

鹽埕警分局七賢路派出所巡佐呂智源、警員黃裕霖於22日上午9時許接獲報案，指稱鹽埕區五福四路的一家銀行內有民眾疑似遭到詐騙。兩名員警迅速趕往現場，發現一名68歲的蘇姓女子正準備匯款。

據了解，蘇女於10個月前透過網路交友平台，結識了一名暱稱「逆風而上」的男子。這名男子平日對蘇女噓寒問暖，兩人關係日益熱絡。幾天前，男子突然聲稱父親因心肌梗塞急需手術，總費用28萬元，但尚缺3萬元醫藥費，並拜託蘇女將錢匯款至其「表哥」的帳戶。

蘇女對男子所言深信不疑，當天上午便前往銀行準備匯款。銀行行員在辦理匯款手續時，察覺蘇女神情有異，加上匯款帳戶與收款人關係不明，判斷極可能是網路詐騙，便立即通報警方。

員警到場後，耐心向蘇女解釋網路交友詐騙的常見手法，並分析這名「逆風而上」男子的說詞漏洞百出。蘇女在聽完警方的勸說後，這才驚覺自己陷入了詐騙陷阱，當場打消匯款念頭，成功避免財產損失。

警方呼籲民眾，若在網路世界中遇到涉及金錢的事宜，務必提高警覺，謹記「多一分查證，少一分損失」的原則。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或親自前往鄰近派出所尋求協助，以確保自身財產安全。

08/23 全台詐欺最新數據

「父親缺3萬醫藥費」高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

詐騙網路交友高雄警方

