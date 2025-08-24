傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

▲校方認為這裡有大排水溝，要翻牆進入不太容易 。（圖／翻攝google街景）

記者吳奕靖／高雄報導

由於傳出「左營槍擊案兇嫌可能翻牆逃進高雄大學校園」，消息一曝光立刻在學生之間炸鍋，紛紛傳出誇張自嘲的恐慌言論，有人笑稱「以後上廁所要先把門踢開才敢進去」、「開學要直接幫我們辦超度法會」，更有人說「不敢再翹課，怕死在廁所或操場」。高雄大學24日下午證實，警方確實進入校園取走監視器影像，並在保全陪同下巡查幾個點。

校方說明，警方是在今天上午取走了監視器畫面，同時基於配合治安，校方同意的情況下，由保全陪同到了幾處查看，不過校方人員私下表示，從燒車地點翻牆進校園「後面就是一條大排水溝」，這條水溝又深又長，要從這裡翻牆進入，坦言說難度很高。不過也因為警方進入高雄大學查案的消息曝光，學務處緊急向全體學生發布訊息，提醒「校園人少，盡量避免前往偏僻角落」，並承諾加強安全巡邏。

「如果殺手真的還在高雄大學，會不會出大事？」知名警眷谷百合就痛批，警方偵查內容疑似外洩，甚至懷疑「是不是有內鬼，真的是害死學校了」，因為學生私下散播消息很快，現在消息走漏，恐怕會造成學生跟家長的恐慌，因此她呼籲警方快點「要把知道逃亡路線的人抓來問，別只會去找那個狀況外的原車主。」

▲高雄大學緊急向學生發出說明 。（圖／校方提供）

對於外界憂慮，高雄大學也正式回應表示：「有關日前發生在橋頭區農田的社會事件鄰近高雄大學，校方全力配合警方偵辦，案發時間校園影像均已由警方帶走。相關案情進度以警方發布為主，高大校方將加強校園安全巡邏等措施。」

警方則低調回應，全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，強調會針對任何蛛絲馬跡詳加追查，目前暫無更多說明。

這起震驚社會的命案發生在22日清晨，51歲羅姓通緝犯在左營區自家門口遛狗時，慘遭近距離連開16槍「行刑式」狙殺，子彈擊中頭部、頸部、腹部與左腳共5槍，當場倒臥血泊慘死。兇嫌駕駛白色BMW X1逃逸後，還將車開到橋頭甲圍縱火燒毀滅證。