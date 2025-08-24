男載妹子「急煞狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

▲男騎士紅燈狂催油門「吃豆腐」，女乘客怒跳車掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／吃吃喝喝又一天）

記者閔文昱／綜合報導

這是趁機吃豆腐嗎？近日一段行車紀錄器影片在臉書瘋傳，一名男騎士於南部某路口等紅燈時，不斷催油門再急煞，導致機車前後劇烈搖晃，疑似想趁機佔後座女乘客便宜。女子全程緊抓後方扶手、表情不耐，約30秒後終於忍無可忍，當街跳車離開。影片一曝光，引發熱烈討論。

臉書粉專「吃吃喝喝又一天」23日分享一段行車記錄器影片，只見一名男子騎機車載著一名女子，停等紅燈期間不斷催油門、急煞，導致車身前後劇烈晃動。後座女子明顯不適，雙手緊抓機車後方把手，最終在約30秒後忍無可忍，當場跳車離開，留下錯愕的男騎士。

影片曝光後，馬上吸引超過200萬人次觀看與熱烈討論，不少網友紛紛痛批「吃相好難看」、「看女生手抓哪就知道彼此不是情侶」、「男生太不尊重人了」、「這樣的人連騎車都在想歪的，超噁」、「看他騎車方式就知道是什麼樣的人」。也有人稱讚女乘客反應果斷，「頭腦清醒直接走人，很帥」。

事實上，根據衛福部相關規定，若有人在違反他人意願情況下，以性或性別有關方式進行肢體或語言騷擾，即可能構成性騷擾行為。專家提醒，若此舉已讓被害人感到不適、冒犯，甚至影響正常生活，都可依法檢舉處理。