台中公車爆口角！司機訓女學生「手要舉過頭」：舉一點點看不到

▲公車司機與女學生發生口角。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

台中市127公車日前發生一起糾紛，司機透過麥克風教育女學生「手要舉到頭上才看得到」，雙方進而發生口角衝突。影片在網路上曝光以後，引發正反兩面討論。

YouTuber「漂洋過海fob」在Threads上分享這起事件，當時該名司機透過麥克風，以教育的口吻斥責女學生，聲稱「你們這間學校的學生，搭公車招手都只舉一點點而已，手要舉到頭上才看得到啦」，接著開始動手示範如何舉手。

這讓「漂洋過海fob」不禁斥責，通常學生手上都會拿著許多書籍、雨傘，「哪有這麼輕鬆？」尤其當天又下了大雨，乘客通常都十分狼狽，「還要演舉國旗？」

後續女學生打算檢舉，於是詢問司機的名字，雙方因此發生口角衝突。司機反問女學生的名字，且聲稱自己僅是支援，並非固定路線，且名牌已經弄丟，現場相當火爆。

對於這起事件，網友們的反應則十分兩極，有些人認為，「前面有人舉手了，為什麼還要舉」、「台灣司機素質完全沒進步，還教育小孩勒」、「其他人有舉手不是就要停，幹嘛每個人都舉手。」

不過，也有人留言表示，「司機沒有說錯」、「就是舉高一點，很難嗎？哪個學校的小孩不是書和雨傘」、「看司機的說話態度和他說的意思，我覺得司機沒有錯ㄟ，覺得他好無辜可憐」、「不要一天到晚公審，很討厭」、「但覺得司机講的沒錯啊，要舉不舉的，誰知道你們要坐車。到時過站沒停你們又要去投訴，舉手沒很難吧？」